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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7890789178927893

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:42

  Alfa_Bank написав:
  hv написав:
  Prospero написав:Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit


Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, то и другие плюшки Signature доступны.

hv, добрый день. Согласован перевод на новейший премиальный тип карты Visa Signature действующего продукта Travel Card с октября этого года. Перевод позволил улучшить продукт Travel для путешественников за счет дополнительных привилегий в аэропортах, а также увеличения количества использования сервисов клиентами за год (это вы видите в приложении). Владельцам уже действующих Travel карт ничего предпринимать не надо, все изменения будут проведены без необходимости перевыпуска карты.


По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:03

  Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?

Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:41

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?

Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.


Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:12

  hv написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?

Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.


Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?

Уточню. Отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 25 лис, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:16

По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?[/quote]
Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.[/quote]

Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?[/quote]
Уточню. Отпишусь. Карты Тревел у вас нет?[/quote]

Нет.
hv
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:27

  hv написав:Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?

По Платинум Блек по-прежнему осталось 10 визитов. Будем проверять почему так отображается :?
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7890789178927893
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