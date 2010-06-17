Альфа-Банк
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Додано: Пон 25 лис, 2019 11:42
Alfa_Bank написав: hv написав: Prospero написав:
Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit
Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, то и другие плюшки Signature доступны.
hv, добрый день. Согласован перевод на новейший премиальный тип карты Visa Signature действующего продукта Travel Card с октября этого года. Перевод позволил улучшить продукт Travel для путешественников за счет дополнительных привилегий в аэропортах, а также увеличения количества использования сервисов клиентами за год (это вы видите в приложении). Владельцам уже действующих Travel карт ничего предпринимать не надо, все изменения будут проведены без необходимости перевыпуска карты.
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?
Kevin
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:03
Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?
Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 лис, 2019 12:41
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?
Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.
Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?
hv
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:12
hv написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?
Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.
Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?
Уточню. Отпишусь.
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в Пон 25 лис, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:16
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?[/quote]
Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.[/quote] Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?[/quote] Уточню. Отпишусь. Карты Тревел у вас нет?[/quote] Нет.
hv
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:27
hv написав:
Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?
По Платинум Блек по-прежнему осталось 10 визитов. Будем проверять почему так отображается
Alfa_Bank
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:43
Alfa_Bank написав: Water написав:
25 октября пришла СМС:
Шановний клієнте! Бонуси Cash'U CLUB по АЗС Glusko будуть донараховані найближчим часом, в межах ліміту.
Найближчим часом это когда? В СМС неверно указано название АЗС- Glusko такой АЗС нет, есть Glusco.
Добрый день, Water. Sorry
в смс, которое Вы получили, название указано с ошибкой. Уже исправили) Зачисление будет не позднее 30 дней от даты проведения операции(согласно правилам акции)
Дико извиняюсь со своими орехами, НО... до сих пор с операции от 22 октября кешбека нет.
Water
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:47
подскажите, Alfa_Bank если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет, какая комиссия забрать его наличными?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:56
J написав: Alfa_Bank
подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?
1% вроде.
Но можно через сбер через 15 дней. Или открыть пакетную карту в нужной валюте (минимум ультру), но они именные, то это дней 7-10 ждать
.
В таких случаях без комиса будет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:05
Water написав:
Дико извиняюсь со своими орехами, НО... до сих пор с операции от 22 октября кешбека нет.
Water, добрый день. На данный момент отправлен запрос на партнера по уточнению информации по терминалу P0011998. После получения подтверждения, бонусы будут доначислены. Подождите еще немного, пожалуйста.
Alfa_Bank
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