RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7891789278937894>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 11:42

  Alfa_Bank написав:
  hv написав:
  Prospero написав:Похоже, Visa Platinum (Black) вместе с тревелом превратилась в Signature. В кабинете Lounge Key отображается 10 посещений при условии трат 10к грн. BIN 410245 по-прежнему остался как Platinum Credit


Аналогично. Хотелось бы подтверждение от офпреда получить, то и другие плюшки Signature доступны.

hv, добрый день. Согласован перевод на новейший премиальный тип карты Visa Signature действующего продукта Travel Card с октября этого года. Перевод позволил улучшить продукт Travel для путешественников за счет дополнительных привилегий в аэропортах, а также увеличения количества использования сервисов клиентами за год (это вы видите в приложении). Владельцам уже действующих Travel карт ничего предпринимать не надо, все изменения будут проведены без необходимости перевыпуска карты.


По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?
Kevin
 
Повідомлень: 247
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:03

  Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?

Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:41

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?

Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.


Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?
hv
 
Повідомлень: 181
З нами з: 10.08.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:12

  hv написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?

Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.


Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?

Уточню. Отпишусь.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 25 лис, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:16

По Visa Platinum (Black) планируется такой переход?[/quote]
Kevin, добрый день. В ближайшее время нет. Если будет переход, обязательно проинформируем.[/quote]

Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?[/quote]
Уточню. Отпишусь. Карты Тревел у вас нет?[/quote]

Нет.
hv
 
Повідомлень: 181
З нами з: 10.08.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:27

  hv написав:Так а почему мне на Platinum Black сайт LoungeKey тоже показывает 10 посещений при тратах 10К?

По Платинум Блек по-прежнему осталось 10 визитов. Будем проверять почему так отображается :?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:43

  Alfa_Bank написав:
  Water написав:25 октября пришла СМС:
Шановний клієнте! Бонуси Cash'U CLUB по АЗС Glusko будуть донараховані найближчим часом, в межах ліміту.

Найближчим часом это когда? В СМС неверно указано название АЗС- Glusko такой АЗС нет, есть Glusco.

Добрый день, Water. Sorry :oops: в смс, которое Вы получили, название указано с ошибкой. Уже исправили) Зачисление будет не позднее 30 дней от даты проведения операции(согласно правилам акции)

Дико извиняюсь со своими орехами, НО... до сих пор с операции от 22 октября кешбека нет.
Water
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 06.03.12
Подякував: 41 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:47

Alfa_Bank подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4653
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:56

  J написав:Alfa_Bank подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?

1% вроде.
Но можно через сбер через 15 дней. Или открыть пакетную карту в нужной валюте (минимум ультру), но они именные, то это дней 7-10 ждать :(.
В таких случаях без комиса будет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5680
З нами з: 20.01.15
Подякував: 362 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:05

  Water написав:Дико извиняюсь со своими орехами, НО... до сих пор с операции от 22 октября кешбека нет.

Water, добрый день. На данный момент отправлен запрос на партнера по уточнению информации по терминалу P0011998. После получения подтверждения, бонусы будут доначислены. Подождите еще немного, пожалуйста.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7891789278937894>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, swan forever, vitaliy_berdinskikh, wig, Кочевник, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1663, 1664, 1665
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16646 2370753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 15:05
Slx
А-Банк 1 ... 1423, 1424, 1425
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14242 1978882
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 14:52
Вкладчик1234
Місто Банк 1 ... 56, 57, 58
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
578 121412
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 14:00
strom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.