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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07
J написав:Alfa_Bank
подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?
J, добрый день.
п. 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента в кассе АБУ - 1%.
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