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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7891789278937894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07

  J написав:Alfa_Bank подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?

J, добрый день.
п. 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента в кассе АБУ - 1%.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7676
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 7891789278937894
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