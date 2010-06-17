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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07
J написав:Alfa_Bank
подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?
J, добрый день.
п. 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента в кассе АБУ - 1%.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:42
После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:50
Prospero
Конечно - держите в курсе
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:07
Prospero написав:
После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
У меня такой же принцип использования Максимки только категорий по меньше и операций давайте делится результатами по орешкам
Это интересно
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:38
Prospero написав:
После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы.
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше».
Наберете 3000 бонусов будет выбор 5 категорий из 10.
Причем, что бы вам продолжало быть интересно, категории с большим %-от будут из тех о которых вы даже не будете представлять что это такое. )
Или что вы ждете от своего эксперимента?
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