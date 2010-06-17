J, добрый день.
п. 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента в кассе АБУ - 1%.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:42
После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:07
У меня такой же принцип использования Максимки только категорий по меньше и операций давайте делится результатами по орешкам
Это интересно
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:38
Наберете 3000 бонусов будет выбор 5 категорий из 10.
Причем, что бы вам продолжало быть интересно, категории с большим %-от будут из тех о которых вы даже не будете представлять что это такое. )
Или что вы ждете от своего эксперимента?
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:27
Сейчас 4 категории. До 5 из 10 категорий осталось набрать около 300 орехов.
Я хочу вывести Алку на чистую воду с ее обещаниями про повышенные категории именно по своим тратам. В свое время Алла 2 месяца подряд весьма радовала категориями, что заставило меня взять ее с полки и даже поменять уровень пакета до «КК Максимум Платинум» ради лаунджей и фастлайнов, годовая абонплата которой, в свою очередь окупилась орехами за 1 месяц. Теперь же, когда мои ожидания от программы орехов не оправдались, перед тем как снова отложить эту карту до лучших времен, и пользоваться другими инструментами я решил дать шанс банку подтвердить свои обещания из пресс-релиза. Вы говорите, что на следующий месяц по категориям будет полный левак – возможно. Я даю банку шанс и просто проверяю. Интерес победил, ради этого я спонсирую и сижу месяц на кешбеке 0.4 % + грейс.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:12
Prospero "Оставь надежду, всяк сюда входящий" (с) Данте Алигьери.
Понимаете, программа КешьЮ (как впрочем и практически все программы банков) как бы создавалась вовсе не для того, чтобы платить больше клиентам, а для того чтобы банк имел больше интерченджа на клиентских операциях. Все остальное - рекламные слоганы, банеры, обещания заботиться о клиентах вообще и о каждом конкретном клиенте в частности, предлагая им выгодные персональные условия - все это маркетинговые ходы. Альфе уже многократно указывали на то, что ее объявления несут все признаки "недобросовестной рекламы", но воз и ныне там - красивые фразу - типа "кэшбек на все" продолжают присутствовать в объявлениях, хотя то что там написано не является правдой и есть масса оговорок, исключений и т.п.
Поэтому перефразируя известную фразу можно сказать "верить рекламе - себя обмануть". Поэтому мой совет - прекратите "себя обманывать", этим Вы Алле точно ничего не докажите, а только будете терять на кэшбеке.
ИМХО "свинорыльство" в том и заключается, чтобы не рекламы слушать и верить им, а анализировать эту самую реХламу и "выедать самое вкусное у креветок".
Но как решать поступать - исключительно Ваше право. Если будете продолжать - держите нас в курсе Вашего эксперимента, но мой совет - морально готовьтесь к худшему исходу. Это сродни игре с шулером, его колодой, да еще и когда у него все тузы в рукаве .
|