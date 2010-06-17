RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7891789278937894

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1010
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
275
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1010
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:07

  J написав:Alfa_Bank подскажите,
если валютный депозит по окончании срока выплачивается на текущий счет,
какая комиссия забрать его наличными?

J, добрый день.
п. 2.4 Выдача наличных средств с текущего счета клиента в кассе АБУ - 1%.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7676
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:42

После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
Prospero
 
Повідомлень: 17
З нами з: 20.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:50

Prospero
Конечно - держите в курсе :)
Vorlon
 
Повідомлень: 7461
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:07

  Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.


У меня такой же принцип использования Максимки только категорий по меньше и операций давайте делится результатами по орешкам
Это интересно
joik
 
Повідомлень: 126
З нами з: 24.07.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:38

  Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы.
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше».


Наберете 3000 бонусов будет выбор 5 категорий из 10.
Причем, что бы вам продолжало быть интересно, категории с большим %-от будут из тех о которых вы даже не будете представлять что это такое. )

Или что вы ждете от своего эксперимента?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:27

  Aps написав:
  Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы.
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше».


Наберете 3000 бонусов будет выбор 5 категорий из 10.
Причем, что бы вам продолжало быть интересно, категории с большим %-от будут из тех о которых вы даже не будете представлять что это такое. )

Или что вы ждете от своего эксперимента?

Сейчас 4 категории. До 5 из 10 категорий осталось набрать около 300 орехов.
Я хочу вывести Алку на чистую воду с ее обещаниями про повышенные категории именно по своим тратам. В свое время Алла 2 месяца подряд весьма радовала категориями, что заставило меня взять ее с полки и даже поменять уровень пакета до «КК Максимум Платинум» ради лаунджей и фастлайнов, годовая абонплата которой, в свою очередь окупилась орехами за 1 месяц. Теперь же, когда мои ожидания от программы орехов не оправдались, перед тем как снова отложить эту карту до лучших времен, и пользоваться другими инструментами я решил дать шанс банку подтвердить свои обещания из пресс-релиза. Вы говорите, что на следующий месяц по категориям будет полный левак – возможно. Я даю банку шанс и просто проверяю. Интерес победил, ради этого я спонсирую и сижу месяц на кешбеке 0.4 % + грейс.
Prospero
 
Повідомлень: 17
З нами з: 20.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:12

Prospero "Оставь надежду, всяк сюда входящий" (с) Данте Алигьери.
Понимаете, программа КешьЮ (как впрочем и практически все программы банков) как бы создавалась вовсе не для того, чтобы платить больше клиентам, а для того чтобы банк имел больше интерченджа на клиентских операциях. Все остальное - рекламные слоганы, банеры, обещания заботиться о клиентах вообще и о каждом конкретном клиенте в частности, предлагая им выгодные персональные условия - все это маркетинговые ходы. Альфе уже многократно указывали на то, что ее объявления несут все признаки "недобросовестной рекламы", но воз и ныне там - красивые фразу - типа "кэшбек на все" продолжают присутствовать в объявлениях, хотя то что там написано не является правдой и есть масса оговорок, исключений и т.п.
Поэтому перефразируя известную фразу можно сказать "верить рекламе - себя обмануть". Поэтому мой совет - прекратите "себя обманывать", этим Вы Алле точно ничего не докажите, а только будете терять на кэшбеке.
ИМХО "свинорыльство" в том и заключается, чтобы не рекламы слушать и верить им, а анализировать эту самую реХламу и "выедать самое вкусное у креветок".
Но как решать поступать - исключительно Ваше право. Если будете продолжать - держите нас в курсе Вашего эксперимента, но мой совет - морально готовьтесь к худшему исходу. Это сродни игре с шулером, его колодой, да еще и когда у него все тузы в рукаве ;).
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:13

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер. Подскажите покупки на Алиэкспресс проходят по категориям Алибаба и другое?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 269
З нами з: 09.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:27

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите покупки на Алиэкспресс проходят по категориям Алибаба и другое?

При покупках на алиэкспрессе у разных магазинов - разные МСС - так что в зависимости от этого категории как у Аллы так и других кэшбек-платящий банков могут тоже быть разные - техника, одежда и т.п.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:49

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Подскажите покупки на Алиэкспресс проходят по категориям Алибаба и другое?

При покупках на алиэкспрессе у разных магазинов - разные МСС - так что в зависимости от этого категории как у Аллы так и других кэшбек-платящий банков могут тоже быть разные - техника, одежда и т.п.

Честно говоря Алла не очень привлекательная для онлайн покупок через конвертацию из грн.в дол. Но тут предложение в 2% орехами заинтересовало. Но вижу,что и у Аллы покупки на Алиэкспресс не пройдут по к категории Алибаба и др.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 269
З нами з: 09.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7891789278937894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, ramaz, she_ne_investor, wolt450 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3559, 3560, 3561
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35608 4410547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 20:39
tarasum
ОТП БАНК 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6271 1416699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 20:06
Квесторе_поверніться
Місто Банк 1 ... 57, 58, 59
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
585 121751
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 19:51
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.