Додано: Пон 25 лис, 2019 18:12

"Оставь надежду, всяк сюда входящий" (с) Данте Алигьери.Понимаете, программа КешьЮ (как впрочем и практически все программы банков) как бы создавалась вовсе не для того, чтобы платить больше клиентам, а для того чтобы банк имел больше интерченджа на клиентских операциях. Все остальное - рекламные слоганы, банеры, обещания заботиться о клиентах вообще и о каждом конкретном клиенте в частности, предлагая им выгодные персональные условия - все это маркетинговые ходы. Альфе уже многократно указывали на то, что ее объявления несут все признаки "недобросовестной рекламы", но воз и ныне там - красивые фразу - типа "кэшбек на все" продолжают присутствовать в объявлениях, хотя то что там написано не является правдой и есть масса оговорок, исключений и т.п.Поэтому перефразируя известную фразу можно сказать "верить рекламе - себя обмануть". Поэтому мой совет - прекратите "себя обманывать", этим Вы Алле точно ничего не докажите, а только будете терять на кэшбеке.ИМХО "свинорыльство" в том и заключается, чтобы не рекламы слушать и верить им, а анализировать эту самую реХламу и "выедать самое вкусное у креветок".Но как решать поступать - исключительно Ваше право. Если будете продолжать - держите нас в курсе Вашего эксперимента, но мой совет - морально готовьтесь к худшему исходу. Это сродни игре с шулером, его колодой, да еще и когда у него все тузы в рукаве