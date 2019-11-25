Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять,
а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм?