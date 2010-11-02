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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7892789378947895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:05

  Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.

я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять,
а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм? :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлень: 3297
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:22

  uaprofi написав:я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять,
а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм? :lol:
А как получить 5% на все эти траты?
omb
 
Повідомлень: 114
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:59

omb
Сима платинум
с декабря она становится полностью доступной для всех

З.Ы.
кстати, что канцелярия, что ремонт - нет никакого смысла платить картой даже с 5%
даже Леруа даёт скидки при объёме
а если нет объёма зачастую, что канцелярию, что строй за нал обычно находится гаразда дешевле
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 21.04.11
Подякував: 490 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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  #<1 ... 7892789378947895
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