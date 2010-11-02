Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем. Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания: Ремонт Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС) Продукты Кафе/рестораны АЗС Али-экспресс Такси Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять, а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
omb Сима платинум с декабря она становится полностью доступной для всех
З.Ы. кстати, что канцелярия, что ремонт - нет никакого смысла платить картой даже с 5% даже Леруа даёт скидки при объёме а если нет объёма зачастую, что канцелярию, что строй за нал обычно находится гаразда дешевле
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642