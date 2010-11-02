Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38

uaprofi написав: Alfa_Bank

будьте добры, проясните таки ситуацию по переходу с Платинум блек на Комфорт.

Какой регламент, правила, особенности? будьте добры, проясните таки ситуацию по переходу с Платинум блек на Комфорт.Какой регламент, правила, особенности?

uaprofi, добрый день. Для перехода нужно заказать перевыпуск со сменой тарифа. В случае, если в рамках пакета услуг оформлен только основной гривневый счет, возможен заказ через отделение или горячую линию. Если есть две и более карт - заказ через отделение. Смена условий при смене Пакета услуг выполняется в течение 1 суток после активации любой новой карты в новом Пакете. До момента активации новой карты условия по пакету остаются старыми. По факту активации новой карты (смены условий Пакета) будут учитываться все снятия наличных с начала календарного месяца (т.е. все, что клиент снимал за месяц до перехода на Пакет) и сопоставляться с доступным лимитом бесплатного снятия установленного уже для нового Пакета. При смене пакета на пакет комиссия будет взята по стандартным срокам (т.е. без отсрочек) и рассчитана по условиям Пакета, который действует на момент расчета комиссии. %% по ДС применится за весь календарный месяц по ставке Пакета услуг, который будет действовать по счету в день расчета %, а именно в последний рабочий день месяца.