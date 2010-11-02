RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7892789378947895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:05

  Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.

я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять,
а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм? :lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 21.04.11
Подякував: 491 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:22

  uaprofi написав:я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять,
а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм? :lol:
А как получить 5% на все эти траты?
omb
 
Повідомлень: 115
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:59

omb
Сима платинум
с декабря она становится полностью доступной для всех

З.Ы.
кстати, что канцелярия, что ремонт - нет никакого смысла платить картой даже с 5%
даже Леруа даёт скидки при объёме
а если нет объёма зачастую, что канцелярию, что строй за нал обычно находится гаразда дешевле
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 21.04.11
Подякував: 491 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:11

uaprofi Так где ж доступная, выпуск карты 1000 грн + требование выполнять обороты от 10000 по карте в месяц.. или я не там читаю?
omb
 
Повідомлень: 115
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:20

omb

вот что пишет человек:
  Prospero написав:Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси


вы думаете это меньше 10К выйдет?
З.Ы.
1000 это кстати на 3 года. (т.е по 28 грн в месяц)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 21.04.11
Подякував: 491 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:27

Alfa_Bank
будьте добры, проясните таки ситуацию по переходу с Платинум блек на Комфорт.
Какой регламент, правила, особенности?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 21.04.11
Подякував: 491 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:38

  uaprofi написав:Alfa_Bank
будьте добры, проясните таки ситуацию по переходу с Платинум блек на Комфорт.
Какой регламент, правила, особенности?

uaprofi, добрый день. Для перехода нужно заказать перевыпуск со сменой тарифа. В случае, если в рамках пакета услуг оформлен только основной гривневый счет, возможен заказ через отделение или горячую линию. Если есть две и более карт - заказ через отделение. Смена условий при смене Пакета услуг выполняется в течение 1 суток после активации любой новой карты в новом Пакете. До момента активации новой карты условия по пакету остаются старыми. По факту активации новой карты (смены условий Пакета) будут учитываться все снятия наличных с начала календарного месяца (т.е. все, что клиент снимал за месяц до перехода на Пакет) и сопоставляться с доступным лимитом бесплатного снятия установленного уже для нового Пакета. При смене пакета на пакет комиссия будет взята по стандартным срокам (т.е. без отсрочек) и рассчитана по условиям Пакета, который действует на момент расчета комиссии. %% по ДС применится за весь календарный месяц по ставке Пакета услуг, который будет действовать по счету в день расчета %, а именно в последний рабочий день месяца.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:48

Alfa_Bank
- для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту?
- при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт)
есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3303
З нами з: 21.04.11
Подякував: 491 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:54

  uaprofi написав:Alfa_Bank
- для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту?
- при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт)
есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?


А какой смысл менять?
Если карта без годовой абонплаты 200 грн, то её лучше оставить. При обратной смене тарифа будет годовая абонплата 200 грн.
Kevin
 
Повідомлень: 248
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:33

  uaprofi написав:Alfa_Bank
- для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту?
- при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт)
есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?

- при смене пакета карта только именная.
- комиссия за пакет списывается до 5-го числа месяца, что следует за месяцем пользования. Если на момент списания платы уже будет пакет Комфорт, то при наличии 8 операций за ноябрь плата не будет списана. Если будет еще Блек, то нужно 12 операций за ноябрь. После смены пакета 8 операций в декабре в любом случае нужно сделать, чтоб не платить плату в январе.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7678
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7892789378947895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex2013a90, Alfa_Bank, jakecopernik, wolt450, Кочевник і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1423, 1424, 1425
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14245 1979773
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 12:21
alex lem
ОТП БАНК 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6273 1417445
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 11:23
uaprofi
Банк Глобус 1 ... 553, 554, 555
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5544 741107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 10:37
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23943)
26.11.2019 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.