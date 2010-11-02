Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем. Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания: Ремонт Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС) Продукты Кафе/рестораны АЗС Али-экспресс Такси Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
я ещё понимаю набить 5К чтобы в лаунжах коньяка взять, а так на каждых 10К чистый недобор 450 грн... зачем этот мазохизм?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
omb Сима платинум с декабря она становится полностью доступной для всех
З.Ы. кстати, что канцелярия, что ремонт - нет никакого смысла платить картой даже с 5% даже Леруа даёт скидки при объёме а если нет объёма зачастую, что канцелярию, что строй за нал обычно находится гаразда дешевле
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Prospero написав:Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем. Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания: Ремонт Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС) Продукты Кафе/рестораны АЗС Али-экспресс Такси
вы думаете это меньше 10К выйдет? З.Ы. 1000 это кстати на 3 года. (т.е по 28 грн в месяц)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:Alfa_Bank будьте добры, проясните таки ситуацию по переходу с Платинум блек на Комфорт. Какой регламент, правила, особенности?
uaprofi, добрый день. Для перехода нужно заказать перевыпуск со сменой тарифа. В случае, если в рамках пакета услуг оформлен только основной гривневый счет, возможен заказ через отделение или горячую линию. Если есть две и более карт - заказ через отделение. Смена условий при смене Пакета услуг выполняется в течение 1 суток после активации любой новой карты в новом Пакете. До момента активации новой карты условия по пакету остаются старыми. По факту активации новой карты (смены условий Пакета) будут учитываться все снятия наличных с начала календарного месяца (т.е. все, что клиент снимал за месяц до перехода на Пакет) и сопоставляться с доступным лимитом бесплатного снятия установленного уже для нового Пакета. При смене пакета на пакет комиссия будет взята по стандартным срокам (т.е. без отсрочек) и рассчитана по условиям Пакета, который действует на момент расчета комиссии. %% по ДС применится за весь календарный месяц по ставке Пакета услуг, который будет действовать по счету в день расчета %, а именно в последний рабочий день месяца.
Alfa_Bank - для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту? - при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт) есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:Alfa_Bank - для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту? - при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт) есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?
А какой смысл менять? Если карта без годовой абонплаты 200 грн, то её лучше оставить. При обратной смене тарифа будет годовая абонплата 200 грн.
uaprofi написав:Alfa_Bank - для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту? - при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт) есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?
- при смене пакета карта только именная. - комиссия за пакет списывается до 5-го числа месяца, что следует за месяцем пользования. Если на момент списания платы уже будет пакет Комфорт, то при наличии 8 операций за ноябрь плата не будет списана. Если будет еще Блек, то нужно 12 операций за ноябрь. После смены пакета 8 операций в декабре в любом случае нужно сделать, чтоб не платить плату в январе.