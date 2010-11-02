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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7893789478957896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:36

Re: Альфа-Банк

Если покупка ровно на 1К была сделана частично на свои и частично на кредитные то смс на рассрочку придет в день проведения? (в день проведения все 1К будут за кредитные)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:42

Re: Альфа-Банк

Або в день проводки, або на наступний, в час купівлі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:29

  Kevin написав:
  uaprofi написав:Alfa_Bank
- для комфорта при смене пакета доступна в отделении мгновенная карту?
- при смене тарифа допустим 5 декабря (т.е. до 5 декабря платинум, а с 6 комфорт)
есть необходимость делать 12 операций до 5 декабря и 8 операций по новой карте с 6 декабря?


А какой смысл менять?
Если карта без годовой абонплаты 200 грн, то её лучше оставить. При обратной смене тарифа будет годовая абонплата 200 грн.


смысл в том, что нужно закрыть счёт. а в месяце 30 дней, а счёт закрывают 45 дней.

в отделении письменного заявления на закрытие НЕ принимают.
да и фразы о том, что с момента подачи заявления комиссии не применяются я не нашёл.
в комфорте цена обслуживания 10 грн. /в платинуме 100.
лучше потом в случае чего вести разговор о десятке или уж если будет влом "подарить" им.

З.Ы.
и да, зачем обратный переход? при необходимости будет просто открытие нового счёта по программе приведи друга там +400 грн. и минус 200 грн. за 3 похода в лаунж )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:02

Добрый день Alfa_Bank !
Сейчас никаких траблов с мабом нет? Решил попробовать отправить платёж по ИБАН... 2 раза неудачно - платёж возвращён... через раз выкидывает транспорант - сервис временно недоступен...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:08

  Карамболь написав:Добрый день Alfa_Bank !
Сейчас никаких траблов с мабом нет? Решил попробовать отправить платёж по ИБАН... 2 раза неудачно - платёж возвращён... через раз выкидывает транспорант - сервис временно недоступен...

Карамболь, добрый день. МАБ работает в штатном режиме. Проверьте реквизиты, наличие лишних символов или переносов предложения на новую строку и повторите попытку. Если не получится - напишите.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:14

Alfa_Bank та я это всё сделал уже... и только после этого написал тут... при нажатии новый платёж - выдаёт , что сервис временно недоступен... :roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:16

  Карамболь написав:Alfa_Bank та я это всё сделал уже... и только после этого написал тут... при нажатии новый платёж - выдаёт , что сервис временно недоступен... :roll:

Проверяю. Отправила коллегам в поддержку. Будут смотреть.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 26 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:25

Alfa_Bank после того как попросил Вас о помощи... платёж (3-й по счёту) благополучно ушёл - в 16:20... но я на всяк случай сохранил скрины за 16:06, что проблема всё-таки была... и длилась она никак не меньше получаса... если надо могу прислать...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:26

  Карамболь написав:Alfa_Bank после того как попросил Вас о помощи... платёж (3-й по счёту) благополучно ушёл - в 16:20... но я на всяк случай сохранил скрины за 16:06, что проблема всё-таки была... и длилась она никак не меньше получаса... если надо могу прислать...

Отправила коллегам в поддержку. Будут смотреть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:03

  Карамболь написав:Alfa_Bank та я это всё сделал уже... и только после этого написал тут... при нажатии новый платёж - выдаёт , что сервис временно недоступен... :roll:

У меня то же самое было. При операциях пишет, что сервис недоступен, а на самом деле все мои проводки и операции подтверждены.
Квитанции о проведения этих операций мной уже получены.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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