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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:36
Re: Альфа-Банк
Если покупка ровно на 1К была сделана частично на свои и частично на кредитные то смс на рассрочку придет в день проведения? (в день проведения все 1К будут за кредитные)
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:42
Re: Альфа-Банк
Або в день проводки, або на наступний, в час купівлі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:29
смысл в том, что нужно закрыть счёт. а в месяце 30 дней, а счёт закрывают 45 дней.
в отделении письменного заявления на закрытие НЕ принимают.
да и фразы о том, что с момента подачи заявления комиссии не применяются я не нашёл.
в комфорте цена обслуживания 10 грн. /в платинуме 100.
лучше потом в случае чего вести разговор о десятке или уж если будет влом "подарить" им.
З.Ы.
и да, зачем обратный переход? при необходимости будет просто открытие нового счёта по программе приведи друга там +400 грн. и минус 200 грн. за 3 похода в лаунж )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:02
Добрый день Alfa_Bank !
Сейчас никаких траблов с мабом нет? Решил попробовать отправить платёж по ИБАН... 2 раза неудачно - платёж возвращён... через раз выкидывает транспорант - сервис временно недоступен...
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:08
Карамболь, добрый день. МАБ работает в штатном режиме. Проверьте реквизиты, наличие лишних символов или переносов предложения на новую строку и повторите попытку. Если не получится - напишите.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:14
Alfa_Bank та я это всё сделал уже... и только после этого написал тут... при нажатии новый платёж - выдаёт , что сервис временно недоступен...
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:16
Проверяю. Отправила коллегам в поддержку. Будут смотреть.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 26 лис, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:25
Alfa_Bank после того как попросил Вас о помощи... платёж (3-й по счёту) благополучно ушёл - в 16:20... но я на всяк случай сохранил скрины за 16:06, что проблема всё-таки была... и длилась она никак не меньше получаса... если надо могу прислать...
Додано: Вів 26 лис, 2019 16:26
Отправила коллегам в поддержку. Будут смотреть.
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:03
У меня то же самое было. При операциях пишет, что сервис недоступен, а на самом деле все мои проводки и операции подтверждены.
Квитанции о проведения этих операций мной уже получены.
Жадность и Отвага!
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