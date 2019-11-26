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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7894789578967897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:05

Re: Альфа-Банк

Добрый день, Alfa_Bank.
В августе заблокировали карту. Пыталась разблокировать звонками на горячую линию - не удалось пройти идентификацию. Требуют назвать последнюю успешную операцию по карте, но к счету привязаны 2 карты и невозможно ответить, какая операция была конкретно по заблокированной карте.
В отделении пару месяцев назад писала заявление - бесполезно.
Все усилия персонального менеджера также не дают результат.
Помогите, пожалуйста.
olenka_kurilo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:25

  olenka_kurilo написав:Добрый день, Alfa_Bank.
В августе заблокировали карту. Пыталась разблокировать звонками на горячую линию - не удалось пройти идентификацию. Требуют назвать последнюю успешную операцию по карте, но к счету привязаны 2 карты и невозможно ответить, какая операция была конкретно по заблокированной карте.
В отделении пару месяцев назад писала заявление - бесполезно.
Все усилия персонального менеджера также не дают результат.
Помогите, пожалуйста.

olenka_kurilo, добрый день. Напишите номер счета или ИНН, просмотрю в чем трудности.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:03

To Alfa_Bank
Добрый день!
Маленький вопрос. 19.11 потратил с карты Максимум 14000 грн. Пришло предложение оформить рассрочку с ежемесячным погашением определенной суммы, в т. ч. 140 грн. ежемесячной комиссии. Расчетная дата по этой карте у меня 18 число. В случае оформления рассрочки и дальнейшего погашения всей суммы задолженности по ней до 18 января 2020 г. будут ли начислены эти 140 грн. ежемесячной комиссии или я смогу просто вернуть 14000 грн., полностью закрыв рассрочку?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:13

  Anadonta написав:To Alfa_Bank
Добрый день!
Маленький вопрос. 19.11 потратил с карты Максимум 14000 грн. Пришло предложение оформить рассрочку с ежемесячным погашением определенной суммы, в т. ч. 140 грн. ежемесячной комиссии. Расчетная дата по этой карте у меня 18 число. В случае оформления рассрочки и дальнейшего погашения всей суммы задолженности по ней до 18 января 2020 г. будут ли начислены эти 140 грн. ежемесячной комиссии или я смогу просто вернуть 14000 грн., полностью закрыв рассрочку?
Заранее благодарен!

Anadonta, добрый день. Первый ОМП и первое списание комиссии по рассрочке происходит через одну расчетную дату. В вашем случае, если погасите рассрочку досрочно в МАБ до 17 января (18-е выходной), комиссию не оплачиваете.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 7683
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:34

Alfa_Bank
при переходе из "Платинум Блек" на "Комфорт" (при подаче заявки через талефон/чат) карта платинум будет оставатся активной до получения карты в пакете Комфорт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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