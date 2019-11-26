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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 14:05
Добрый день, Alfa_Bank.
В августе заблокировали карту. Пыталась разблокировать звонками на горячую линию - не удалось пройти идентификацию. Требуют назвать последнюю успешную операцию по карте, но к счету привязаны 2 карты и невозможно ответить, какая операция была конкретно по заблокированной карте.
В отделении пару месяцев назад писала заявление - бесполезно.
Все усилия персонального менеджера также не дают результат.
Помогите, пожалуйста.
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olenka_kurilo
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Додано: Сер 27 лис, 2019 14:25
olenka_kurilo написав:
Добрый день, Alfa_Bank.
В августе заблокировали карту. Пыталась разблокировать звонками на горячую линию - не удалось пройти идентификацию. Требуют назвать последнюю успешную операцию по карте, но к счету привязаны 2 карты и невозможно ответить, какая операция была конкретно по заблокированной карте.
В отделении пару месяцев назад писала заявление - бесполезно.
Все усилия персонального менеджера также не дают результат.
Помогите, пожалуйста.
olenka_kurilo, добрый день. Напишите номер счета или ИНН, просмотрю в чем трудности.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:03
To Alfa_Bank
Добрый день!
Маленький вопрос. 19.11 потратил с карты Максимум 14000 грн. Пришло предложение оформить рассрочку с ежемесячным погашением определенной суммы, в т. ч. 140 грн. ежемесячной комиссии. Расчетная дата по этой карте у меня 18 число. В случае оформления рассрочки и дальнейшего погашения всей суммы задолженности по ней до 18 января 2020 г. будут ли начислены эти 140 грн. ежемесячной комиссии или я смогу просто вернуть 14000 грн., полностью закрыв рассрочку?
Заранее благодарен!
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Anadonta
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:13
Anadonta написав:
To Alfa_Bank
Добрый день!
Маленький вопрос. 19.11 потратил с карты Максимум 14000 грн. Пришло предложение оформить рассрочку с ежемесячным погашением определенной суммы, в т. ч. 140 грн. ежемесячной комиссии. Расчетная дата по этой карте у меня 18 число. В случае оформления рассрочки и дальнейшего погашения всей суммы задолженности по ней до 18 января 2020 г. будут ли начислены эти 140 грн. ежемесячной комиссии или я смогу просто вернуть 14000 грн., полностью закрыв рассрочку?
Заранее благодарен!
Anadonta, добрый день. Первый ОМП и первое списание комиссии по рассрочке происходит через одну расчетную дату. В вашем случае, если погасите рассрочку досрочно в МАБ до 17 января (18-е выходной), комиссию не оплачиваете.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 15:34
Alfa_Bank
при переходе из "Платинум Блек" на "Комфорт" (при подаче заявки через талефон/чат) карта платинум будет оставатся активной до получения карты в пакете Комфорт?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:05
uaprofi написав:Alfa_Bank
при переходе из "Платинум Блек" на "Комфорт" (при подаче заявки через талефон/чат) карта платинум будет оставатся активной
до получения карты в пакете Комфорт?
uaprofi, добрый день. При перевыпуске у вас должны спросить аннулировать карту или нет.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:18
Alfa_Bank написав: uaprofi написав:Alfa_Bank
при переходе из "Платинум Блек" на "Комфорт" (при подаче заявки через талефон/чат) карта платинум будет оставатся активной
до получения карты в пакете Комфорт?
uaprofi, добрый день. При перевыпуске у вас должны спросить аннулировать карту или нет.
если не анулировать - она остаётся рабочей до момента получения в отделении карты пакета "Комфорт"?
такой переход (в том числе аннулирование старой, выпуск новой карты) как понимаю происходит без удержания комиссий?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:21
uaprofi написав:
если не анулировать - она остаётся рабочей до момента получения в отделении карты пакета "Комфорт"?
такой переход (в том числе аннулирование старой, выпуск новой карты) как понимаю происходит без удержания комиссий?
Да, карта будет активна. Переход/аннулирование старой карты/выпуск новой карты без комиссии.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:38
Господа, а в категории "ONLINE ВІДЕОСЕРВІСИ" - может быть припрятано что-то свинское?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 27 лис, 2019 16:51
Alfa_Bank
Уважаемый представитель.
Возникли некоторые вопросы.
Не мог никак привязать "Комфорт ФГВФЛ" к сервису uplata.ua.
Приходили коды подтверждения операции на произвольную сумму до 1 грн и далее сервис выдавал ошибку.
Сделал тестовый платеж на 1 грн и поставил галку "сохранить карту".
Платеж прошел и карта привязалась.
Из этого делаю вывод, что платежи менее 1 грн через этот сервис (а может и через другие аналогичные) не проходят.
Подтвердите или опровергните, пожалуйста.
Если мое предположение верно, то можно ли как-то разрешить моей карте
оплачивать через этот сервис суммы менее 1 грн.?
Ну и второй вытекающий вопрос.
Подходит ли код MCC 4816 для погашения 8 платежей в месяц для пакета "Комфорт"?
Полный текст из МАБа "POS Purchase - UPLATA-INTERNET, ODESA, UA, MCC 4816"
Заранее благодарю.
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konokrad
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