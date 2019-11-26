konokrad написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель.
Возникли некоторые вопросы.
Не мог никак привязать "Комфорт ФГВФЛ" к сервису uplata.ua.
Приходили коды подтверждения операции на произвольную сумму до 1 грн и далее сервис выдавал ошибку.
Сделал тестовый платеж на 1 грн и поставил галку "сохранить карту".
Платеж прошел и карта привязалась.
Из этого делаю вывод, что платежи менее 1 грн через этот сервис (а может и через другие аналогичные) не проходят.
Подтвердите или опровергните, пожалуйста.
Если мое предположение верно, то можно ли как-то разрешить моей карте
оплачивать через этот сервис суммы менее 1 грн.?
Ну и второй вытекающий вопрос.
Подходит ли код MCC 4816 для погашения 8 платежей в месяц для пакета "Комфорт"?
Полный текст из МАБа "POS Purchase - UPLATA-INTERNET, ODESA, UA, MCC 4816"
Заранее благодарю.
konokrad, добрый день. Есть сервисы, где операции с наших карт на сумму до 1 грн. не проходят. Операции с МСС 4816 подходят для бесплатности Пакета.