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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7895789678977898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:03

  konokrad написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель.
Возникли некоторые вопросы.
Не мог никак привязать "Комфорт ФГВФЛ" к сервису uplata.ua.
Приходили коды подтверждения операции на произвольную сумму до 1 грн и далее сервис выдавал ошибку.
Сделал тестовый платеж на 1 грн и поставил галку "сохранить карту".
Платеж прошел и карта привязалась.
Из этого делаю вывод, что платежи менее 1 грн через этот сервис (а может и через другие аналогичные) не проходят.
Подтвердите или опровергните, пожалуйста.
Если мое предположение верно, то можно ли как-то разрешить моей карте :)
оплачивать через этот сервис суммы менее 1 грн.? :roll:
Ну и второй вытекающий вопрос.
Подходит ли код MCC 4816 для погашения 8 платежей в месяц для пакета "Комфорт"?
Полный текст из МАБа "POS Purchase - UPLATA-INTERNET, ODESA, UA, MCC 4816"
Заранее благодарю.

konokrad, добрый день. Есть сервисы, где операции с наших карт на сумму до 1 грн. не проходят. Операции с МСС 4816 подходят для бесплатности Пакета.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:15

  konokrad написав:Из этого делаю вывод, что платежи менее 1 грн через этот сервис (а может и через другие аналогичные) не проходят.

по карте виза не проходят вроде суммы меньше одного цента - т.е. - нужно патить для верности 8 платедей по 30 копеек
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:07

Alfa_Bank
для бесплатности пакета "Комфорт ФГВФЛ" нужно делать 8 платежей ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 19:10

  J написав:Alfa_Bank
для бесплатности пакета "Комфорт ФГВФЛ" нужно делать 8 платежей ?

не
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 20:06

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
сегодня 27-11-2019г. РД у меня 28-11-2019г.
зашел посмотреть сколько же у меня долг в грейсе. получил следующую инфо в МАБе
Зображення
но потом решил пересчитать.
взял расходы с 29-10-2019г. (по дате проведения) по сегодня вместе с блоканутыми. вышло - 8 026,95
добавил до них рассрочку - 1 337,05
Итого вышло - 9 364,00.
учитывая что у меня - 17 225,48 общая задолженность по карте то выходит в грейсе должно быть 7 861,48.
Что я делаю не так если МАБ показывает грейсовую задолженность - 9 198,53 UAH

ЗЫ
кстати можно было бы сделать что бы на мыло приходила выписка по трэвэлу?
туда же куда и по эко.

ЗЗЫ
вопрос с грейсом снят - проблема была в двойном учете рассрочки.
выписка на мыло актуальна.
mephala
 
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