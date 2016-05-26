konokrad написав:Alfa_Bank Уважаемый представитель. Возникли некоторые вопросы. Не мог никак привязать "Комфорт ФГВФЛ" к сервису uplata.ua. Приходили коды подтверждения операции на произвольную сумму до 1 грн и далее сервис выдавал ошибку. Сделал тестовый платеж на 1 грн и поставил галку "сохранить карту". Платеж прошел и карта привязалась. Из этого делаю вывод, что платежи менее 1 грн через этот сервис (а может и через другие аналогичные) не проходят. Подтвердите или опровергните, пожалуйста. Если мое предположение верно, то можно ли как-то разрешить моей карте оплачивать через этот сервис суммы менее 1 грн.? Ну и второй вытекающий вопрос. Подходит ли код MCC 4816 для погашения 8 платежей в месяц для пакета "Комфорт"? Полный текст из МАБа "POS Purchase - UPLATA-INTERNET, ODESA, UA, MCC 4816" Заранее благодарю.
konokrad, добрый день. Есть сервисы, где операции с наших карт на сумму до 1 грн. не проходят. Операции с МСС 4816 подходят для бесплатности Пакета.
ОфПреду сегодня 27-11-2019г. РД у меня 28-11-2019г. зашел посмотреть сколько же у меня долг в грейсе. получил следующую инфо в МАБе но потом решил пересчитать. взял расходы с 29-10-2019г. (по дате проведения) по сегодня вместе с блоканутыми. вышло - 8 026,95 добавил до них рассрочку - 1 337,05 Итого вышло - 9 364,00. учитывая что у меня - 17 225,48 общая задолженность по карте то выходит в грейсе должно быть 7 861,48. Что я делаю не так если МАБ показывает грейсовую задолженность - 9 198,53 UAH
ЗЫ кстати можно было бы сделать что бы на мыло приходила выписка по трэвэлу? туда же куда и по эко.
ЗЗЫ вопрос с грейсом снят - проблема была в двойном учете рассрочки. выписка на мыло актуальна.
Oльga1 написав:Alfa_Bank, уважаемые гуру! Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета. Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок? Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась. П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.
Oльga1, добрый день. Учитываются только операции: - в торгово-сервисных сетях - в интернете - в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази").
Спасибо за ответ! Не совсем поняла. Вы пишите: "учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж". И тут же: "т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази" Второе исключает первое. Подскажите, пжл, коммунальный платеж, созданный по реквизитам компании-поставщика услуг (МФО, ЕРГПОУ, счет и название получателя) с помощью: "Платежи и переводы" → "Платежи" → "По реквизитам", входит в покупку или нет? У меня эти платежи светятся в выписках как "Покупки". После платежа по реквизитам создан шаблон, который используется постоянно. Кнопки "Новый платеж" в МАБЕ, как вы говорите, в "Платежи-переводы" я не вижу. Существует лишь возможность, как написала выше, создать платеж "По реквизитам". Выбор баннеров по коммуналке в МАБе очень скуден, ничего нужного нет. А оплата мобильной связи, кажется, с комиссией? Почему КЦ говорит, что коммуналка по реквизитам входит в кол-во покупок? И ваш оператор продиктовал список МСС, которые не входят в учитывающиеся покупки: 4829 6012 6051 6539 6536 6531 7321 Это верный список? И еще, если можно. Почему в КЦ обещают перезвонить и пропадают? Не отзваниваются и не присылают сообщения о результатах рассмотрения спорных моментов. Уходит масса времени на уточнения, а результата - 0. Уважаемая Alfa_Bank, не могли бы проверить мою ситуацию по личным данным?
Востаннє редагувалось Oльga1 в Сер 27 лис, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
J написав:а куда в ИБ пропала кнопка "закрыть карту" ?
Давно уже пришло таке покращення. Надо топать в банку, в очереди сидеть, заяву на закрытие писать.
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