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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 03:47
Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Чет 28 лис, 2019 06:00
Stringer написав:
Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
По дате операции
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