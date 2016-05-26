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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7896789778987899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 03:47

Re: Альфа-Банк

Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:00

  Stringer написав:Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?

По дате операции
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:25

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?

По дате операции

Кеш'Ю малюють в апці одразі після операції зазвичай, не чекають списання з рахунку.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:27

  Фантом написав:
  Son of Sun написав:
  J написав:а куда в ИБ пропала кнопка "закрыть карту" ?

Давно уже пришло таке покращення.
Надо топать в банку, в очереди сидеть, заяву на закрытие писать.

Никуда топать не нужно. Можно в приложении через поддержку закрыть.

Значит, было еще одно покращення :)
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
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