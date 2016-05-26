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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 03:47
Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
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Додано: Чет 28 лис, 2019 06:00
Stringer написав:
Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
По дате операции
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:25
vollena71 написав: Stringer написав:
Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
По дате операции
Кеш'Ю малюють в апці одразі після операції зазвичай, не чекають списання з рахунку.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 08:27
Фантом написав: Son of Sun написав: J написав:
а куда в ИБ пропала кнопка "закрыть карту" ?
Давно уже пришло таке покращення.
Надо топать в банку, в очереди сидеть, заяву на закрытие писать.
Никуда топать не нужно. Можно в приложении через поддержку закрыть.
Значит, было еще одно покращення
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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