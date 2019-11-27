Oльga1 написав:

Alfa_Bank написав: Oльga1 написав: Alfa_Bank, уважаемые гуру!

Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.

Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?

Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.

П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения. , уважаемые гуру!Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.

Oльga1, добрый день. Учитываются только операции:

- в торгово-сервисных сетях

- в интернете

- в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази"). Oльga1, добрый день. Учитываются только операции:- в торгово-сервисных сетях- в интернете- в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази").

УважаемаяСпасибо за ответ!Не совсем поняла. Вы пишите: "учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж".И тут же: "т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази"Второе исключает первое.Подскажите, пжл, коммунальный платеж, созданный по реквизитам компании-поставщика услуг (МФО, ЕРГПОУ, счет и название получателя) с помощью: "Платежи и переводы" → "Платежи" → "По реквизитам", входит в покупку или нет?У меня эти платежи светятся в выписках как "Покупки".После платежа по реквизитам создан шаблон, который используется постоянно.Кнопки "Новый платеж" в МАБЕ, как вы говорите, в "Платежи-переводы" я не вижу. Существует лишь возможность, как написала выше, создать платеж "По реквизитам".Выбор баннеров по коммуналке в МАБе очень скуден, ничего нужного нет. А оплата мобильной связи, кажется, с комиссией?Почему КЦ говорит, что коммуналка по реквизитам входит в кол-во покупок?И ваш оператор продиктовал список МСС, которые не входят в учитывающиеся покупки:4829601260516539653665317321Это верный список?И еще, если можно.Почему в КЦ обещают перезвонить и пропадают? Не отзваниваются и не присылают сообщения о результатах рассмотрения спорных моментов. Уходит масса времени на уточнения, а результата - 0.Уважаемая, не могли бы проверить мою ситуацию по личным данным?