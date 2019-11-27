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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7896789778987899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 03:47

Re: Альфа-Банк

Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 06:00

  Stringer написав:Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?

По дате операции
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:25

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Напомните, супербонусы считаются по дате операции или по дате проводки, есть ещё смысл расчитываться картой, чтобы начислили орехи по категориям ноября?

По дате операции

Кеш'Ю малюють в апці одразі після операції зазвичай, не чекають списання з рахунку.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:27

  Фантом написав:
  Son of Sun написав:
  J написав:а куда в ИБ пропала кнопка "закрыть карту" ?

Давно уже пришло таке покращення.
Надо топать в банку, в очереди сидеть, заяву на закрытие писать.

Никуда топать не нужно. Можно в приложении через поддержку закрыть.

Значит, было еще одно покращення :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 09:11

  Oльga1 написав:Уважаемая Alfa_Bank
  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Alfa_Bank, уважаемые гуру!
Подскажите, пжл, существует ли и где можно увидеть список кодов МСС торговых точек, покупки в которых не учитываются при учете платы за месячное обслужтвание карточного пакета.
Если я не ошибаюсь, коммунальные платежи, проведенные по реквизитам, входят в кол-во покупок?
Проблема в том, что кол-ва покупок достаточно, но плата за обслуживание карты списалась.
П.С. В колл-центре озвучиваются разные мнения.

Oльga1, добрый день. Учитываются только операции:
- в торгово-сервисных сетях
- в интернете
- в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази").

Спасибо за ответ!
Не совсем поняла. Вы пишите: "учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж".
И тут же: "т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази"
Второе исключает первое.
Подскажите, пжл, коммунальный платеж, созданный по реквизитам компании-поставщика услуг (МФО, ЕРГПОУ, счет и название получателя) с помощью: "Платежи и переводы" → "Платежи" → "По реквизитам", входит в покупку или нет?
У меня эти платежи светятся в выписках как "Покупки".
После платежа по реквизитам создан шаблон, который используется постоянно.
Кнопки "Новый платеж" в МАБЕ, как вы говорите, в "Платежи-переводы" я не вижу. Существует лишь возможность, как написала выше, создать платеж "По реквизитам".
Выбор баннеров по коммуналке в МАБе очень скуден, ничего нужного нет. А оплата мобильной связи, кажется, с комиссией?
Почему КЦ говорит, что коммуналка по реквизитам входит в кол-во покупок?
И ваш оператор продиктовал список МСС, которые не входят в учитывающиеся покупки:
4829
6012
6051
6539
6536
6531
7321
Это верный список?
И еще, если можно.
Почему в КЦ обещают перезвонить и пропадают? Не отзваниваются и не присылают сообщения о результатах рассмотрения спорных моментов. Уходит масса времени на уточнения, а результата - 0.
Уважаемая Alfa_Bank, не могли бы проверить мою ситуацию по личным данным?

Добрый день. Платежи и переводы и Новый платеж - это общее меню. Там есть подменю. Из них не учитывается подменю Платежи и переводы. Ваши данные я смотрела. Комиссия списана правомерно.
При расчете показателя не учитываются:
заблокированные, но не списанные операции.
операции с MCC 4829, 6012, 6051, 6539, 6536, 6538, 7321,7299, 6540.
операции в MyAlfaBank, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" в блоке "Платежі та перекази".
Р2Р-переводы.
операции Reversal.
операции снятия наличных.
валютообмен онлайн в Альфа-Мобайл.
КЦ проверяю
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:02

Re: Альфа-Банк

А підкажіть щодо неактивності?

Наприклад, валютна карта використовується тільки для депозиту, раз на півроку або раз на рік. Достатньо буде купувати по валютообміну 1 долар щоб картка не вважалася неактивною? І як часто?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:03

  Alfa_Bank написав:При расчете показателя не учитываются:
заблокированные, но не списанные операции.
операции с MCC 4829, 6012, 6051, 6539, 6536, 6538, 7321,7299, 6540.

Неужели 6011 входит в учитываемые операции?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:50

Re: Альфа-Банк

Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
DjPavel
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