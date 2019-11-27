DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Я вам больше расскажу
Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка. Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал. Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу. После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка. В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты. Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась. Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация Приходит еще одна смс о списании той же суммы. Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар После этого я таки нажал кнопку "оплатить".
Это еще цветочки, теперь ягодки. Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело. Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%
Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.
DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Так магазин вам 2 комплекта товара на отгрузку сделал? А в заказе же стоит 1шт? Сообщите магазину, что в заказе кол-во 1 шт. Или вы опять товар добавили в корзину и еще раз оплатили? Некоторые магазы без цвв умеют списывать (зачем запрашивали - это уже второй вопрос)
Я еще раз добавил в корзину и оплатил.
ну, тогда банк вам не поможет . А смс про списание не прилетело сразу же? Тут только магазин попытаться уговорить отменить . Я так понимаю получить и вернуть назад будет очень не выгодно.
DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Я вам больше расскажу
Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка. Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал. Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу. После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка. В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты. Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась. Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация Приходит еще одна смс о списании той же суммы. Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар После этого я таки нажал кнопку "оплатить".
Это еще цветочки, теперь ягодки. Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело. Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%
Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.
тут скорее пейпал подгадил, просите частника вернуть лишние транзакции, если откажется, по сроку открывайте диспут товар не пришел или пришел в 1шт, если ебей не даст открыть диспут, то в пейпале открывайте, а в пейпале есть все транзакции? Если нет, то попробуйте у поддержки пейпала выяснить почему списали до оплаты и пусть вернут.