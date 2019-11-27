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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7897789878997900 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1011 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 207 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 170 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 16% 165 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 276 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 193 Всього голосів : 1011 Додано: Чет 28 лис, 2019 17:24 DjPavel написав: Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна. Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.





Я вам больше расскажу



Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.

Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.

Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.

После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.

В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.

Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.

Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация

Приходит еще одна смс о списании той же суммы.

Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар

После этого я таки нажал кнопку "оплатить".



Это еще цветочки, теперь ягодки.

Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.

Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%



Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии. Я вам больше расскажуРешил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертацияПриходит еще одна смс о списании той же суммы.Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товарПосле этого я таки нажал кнопку "оплатить".Это еще цветочки, теперь ягодки.Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии. Setta

Повідомлень: 736 З нами з: 13.02.07 Подякував: 8 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 17:30 DjPavel написав: ol_zy написав: DjPavel написав: Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна. Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.

Так магазин вам 2 комплекта товара на отгрузку сделал? А в заказе же стоит 1шт? Сообщите магазину, что в заказе кол-во 1 шт. Или вы опять товар добавили в корзину и еще раз оплатили? Некоторые магазы без цвв умеют списывать (зачем запрашивали - это уже второй вопрос) Так магазин вам 2 комплекта товара на отгрузку сделал? А в заказе же стоит 1шт? Сообщите магазину, что в заказе кол-во 1 шт. Или вы опять товар добавили в корзину и еще раз оплатили? Некоторые магазы без цвв умеют списывать (зачем запрашивали - это уже второй вопрос)

Я еще раз добавил в корзину и оплатил. Я еще раз добавил в корзину и оплатил.

ну, тогда банк вам не поможет . А смс про списание не прилетело сразу же? Тут только магазин попытаться уговорить отменить . Я так понимаю получить и вернуть назад будет очень не выгодно. ну, тогда банк вам не поможет. А смс про списание не прилетело сразу же? Тут только магазин попытаться уговорить отменить. Я так понимаю получить и вернуть назад будет очень не выгодно. ol_zy

Повідомлень: 5688 З нами з: 20.01.15 Подякував: 363 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 лис, 2019 17:36 Setta написав: DjPavel написав: Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна. Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.





Я вам больше расскажу



Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.

Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.

Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.

После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.

В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.

Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.

Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация

Приходит еще одна смс о списании той же суммы.

Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар

После этого я таки нажал кнопку "оплатить".



Это еще цветочки, теперь ягодки.

Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.

Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%



Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии. Я вам больше расскажуРешил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертацияПриходит еще одна смс о списании той же суммы.Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товарПосле этого я таки нажал кнопку "оплатить".Это еще цветочки, теперь ягодки.Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.

тут скорее пейпал подгадил, просите частника вернуть лишние транзакции, если откажется, по сроку открывайте диспут товар не пришел или пришел в 1шт, если ебей не даст открыть диспут, то в пейпале открывайте, а в пейпале есть все транзакции? Если нет, то попробуйте у поддержки пейпала выяснить почему списали до оплаты и пусть вернут. тут скорее пейпал подгадил, просите частника вернуть лишние транзакции, если откажется, по сроку открывайте диспут товар не пришел или пришел в 1шт, если ебей не даст открыть диспут, то в пейпале открывайте, а в пейпале есть все транзакции? Если нет, то попробуйте у поддержки пейпала выяснить почему списали до оплаты и пусть вернут. ol_zy

Повідомлень: 5688 З нами з: 20.01.15 Подякував: 363 раз. Подякували: 584 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7897789878997900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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