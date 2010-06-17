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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7897789878997900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:24

  DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.



Я вам больше расскажу :mrgreen:

Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.
Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.
Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.
После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.
В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.
Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.
Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация :mrgreen:
Приходит еще одна смс о списании той же суммы.
Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар :mrgreen:
После этого я таки нажал кнопку "оплатить".

Это еще цветочки, теперь ягодки.
Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.
Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%

Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:30

  DjPavel написав:
  ol_zy написав:
  DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.

Так магазин вам 2 комплекта товара на отгрузку сделал? А в заказе же стоит 1шт? Сообщите магазину, что в заказе кол-во 1 шт. Или вы опять товар добавили в корзину и еще раз оплатили? Некоторые магазы без цвв умеют списывать (зачем запрашивали - это уже второй вопрос)

Я еще раз добавил в корзину и оплатил.

ну, тогда банк вам не поможет :(. А смс про списание не прилетело сразу же? Тут только магазин попытаться уговорить отменить :(. Я так понимаю получить и вернуть назад будет очень не выгодно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:36

  Setta написав:
  DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.



Я вам больше расскажу :mrgreen:

Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.
Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.
Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.
После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.
В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.
Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.
Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация :mrgreen:
Приходит еще одна смс о списании той же суммы.
Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар :mrgreen:
После этого я таки нажал кнопку "оплатить".

Это еще цветочки, теперь ягодки.
Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.
Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%

Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.

тут скорее пейпал подгадил, просите частника вернуть лишние транзакции, если откажется, по сроку открывайте диспут товар не пришел или пришел в 1шт, если ебей не даст открыть диспут, то в пейпале открывайте, а в пейпале есть все транзакции? Если нет, то попробуйте у поддержки пейпала выяснить почему списали до оплаты и пусть вернут.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:37

Входящий р2р

На главной странице МАБа сверху изображены две карты с полями для внесения реквизитов. Это и есть форма для осуществления р2р-переводов? Не бросайте в меня тапками, никогда не пользовался р2р, хочу разобраться и пользоваться.
Говорят, что при использовании этого сервиса МАБа при переводе с карты другого банка на карту Альфа-Банка, плата (комиссия) со стороны Альфа-Банка не взимается. Это так?
Но при этом комиссия вроде как может быть взята со стороны банка отправителя. Сейчас меня интересует р2р-перевод с карты "Депозит" банка "Земельный капитал" на карту Альфа-Банка. Будет ли комиссия при таком переводе со стороны Земельного капитала и со стороны Альфа-Банка?

И еще один момент. По остатку средства переводятся, как я понял, в течение нескольких минут. А как быстро р2р-перевод проводится по счету и отображается в выписке в банке-получателе? День в день не засчитывается? Т.е. с какого дня после осуществления перевода начнут начисляться проценты на остаток собственных средств по карте-получателе?
И можно ли использовать переведенные средства сразу после перевода? Скажем, перевел из ЗемКапа в Альфу, и сразу же часть перевел из Альфы еще куда-нибудь. Не будет овердрафта, т.к. поступивший платеж еще не проведен по счету, а я часть уже отправил дальше?

P.S. Если напрямую р2р-перевод из ЗемКапа в Альфу без комиссии невозможен, то, может, есть какие-то другие (может, обходные) пути бесплатного переброса денег из ЗемКапа в Альфу?
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