DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Я вам больше расскажу
Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка. Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал. Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу. После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка. В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты. Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась. Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация Приходит еще одна смс о списании той же суммы. Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар После этого я таки нажал кнопку "оплатить".
Это еще цветочки, теперь ягодки. Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело. Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%
Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.
DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Так магазин вам 2 комплекта товара на отгрузку сделал? А в заказе же стоит 1шт? Сообщите магазину, что в заказе кол-во 1 шт. Или вы опять товар добавили в корзину и еще раз оплатили? Некоторые магазы без цвв умеют списывать (зачем запрашивали - это уже второй вопрос)
Я еще раз добавил в корзину и оплатил.
ну, тогда банк вам не поможет . А смс про списание не прилетело сразу же? Тут только магазин попытаться уговорить отменить . Я так понимаю получить и вернуть назад будет очень не выгодно.
DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Я вам больше расскажу
Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка. Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал. Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу. После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка. В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты. Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась. Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация Приходит еще одна смс о списании той же суммы. Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар После этого я таки нажал кнопку "оплатить".
Это еще цветочки, теперь ягодки. Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело. Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%
Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.
тут скорее пейпал подгадил, просите частника вернуть лишние транзакции, если откажется, по сроку открывайте диспут товар не пришел или пришел в 1шт, если ебей не даст открыть диспут, то в пейпале открывайте, а в пейпале есть все транзакции? Если нет, то попробуйте у поддержки пейпала выяснить почему списали до оплаты и пусть вернут.
На главной странице МАБа сверху изображены две карты с полями для внесения реквизитов. Это и есть форма для осуществления р2р-переводов? Не бросайте в меня тапками, никогда не пользовался р2р, хочу разобраться и пользоваться. Говорят, что при использовании этого сервиса МАБа при переводе с карты другого банка на карту Альфа-Банка, плата (комиссия) со стороны Альфа-Банка не взимается. Это так? Но при этом комиссия вроде как может быть взята со стороны банка отправителя. Сейчас меня интересует р2р-перевод с карты "Депозит" банка "Земельный капитал" на карту Альфа-Банка. Будет ли комиссия при таком переводе со стороны Земельного капитала и со стороны Альфа-Банка?
И еще один момент. По остатку средства переводятся, как я понял, в течение нескольких минут. А как быстро р2р-перевод проводится по счету и отображается в выписке в банке-получателе? День в день не засчитывается? Т.е. с какого дня после осуществления перевода начнут начисляться проценты на остаток собственных средств по карте-получателе? И можно ли использовать переведенные средства сразу после перевода? Скажем, перевел из ЗемКапа в Альфу, и сразу же часть перевел из Альфы еще куда-нибудь. Не будет овердрафта, т.к. поступивший платеж еще не проведен по счету, а я часть уже отправил дальше?
P.S. Если напрямую р2р-перевод из ЗемКапа в Альфу без комиссии невозможен, то, может, есть какие-то другие (может, обходные) пути бесплатного переброса денег из ЗемКапа в Альфу?
В МАБе я юзаю р2р через пимпочку Пополнить/Другой картой у Пакетной (Ультры). В апликухе все проще, там не ошибессси Такая пополняшка именно для Пакетной выполняется бесплатно и мнгновенно. Лимит 49999/дн, 150К/мес. Кстати, все свои комисс Алка отображает ДО их снятия, т.е. достаточно внимательно смотреть на экран ДО подтверждения св. действий За оверы по Пакетной НЕ наказывают, т.е. можно сразу размещаться на депо или отправлять дальше СЭПом. Но нельзя сразу загонять на ДохСейф, для этого чуда нуна выждать таки проводки -- на сл. опердень, а то гроши просто вернутся на Пакетную У Земели пока нема комисс за сторонний р2р, но есть смешной лимит на инетплатежи. Нуна звякнуть на их саппорт и установить лимиты на инет и р2р, и, кажисть, там это нуна делать каждые 3 мес (особенность процессинга пумбы), а мож уже можно на постоянную установить -- чот давно я туда не звонил, хотя тоже так тягаю %%
DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Я вам больше расскажу
Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка. Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал. Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу. После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка. В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты. Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась. Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация Приходит еще одна смс о списании той же суммы. Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар После этого я таки нажал кнопку "оплатить".
Это еще цветочки, теперь ягодки. Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело. Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%
Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.