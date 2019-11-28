Додано: П'ят 29 лис, 2019 05:37

На главной странице МАБа сверху изображены две карты с полями для внесения реквизитов. Это и есть форма для осуществления р2р-переводов? Не бросайте в меня тапками, никогда не пользовался р2р, хочу разобраться и пользоваться.

Говорят, что при использовании этого сервиса МАБа при переводе с карты другого банка на карту Альфа-Банка, плата (комиссия) со стороны Альфа-Банка не взимается. Это так?

Но при этом комиссия вроде как может быть взята со стороны банка отправителя. Сейчас меня интересует р2р-перевод с карты "Депозит" банка "Земельный капитал" на карту Альфа-Банка. Будет ли комиссия при таком переводе со стороны Земельного капитала и со стороны Альфа-Банка?



И еще один момент. По остатку средства переводятся, как я понял, в течение нескольких минут. А как быстро р2р-перевод проводится по счету и отображается в выписке в банке-получателе? День в день не засчитывается? Т.е. с какого дня после осуществления перевода начнут начисляться проценты на остаток собственных средств по карте-получателе?

И можно ли использовать переведенные средства сразу после перевода? Скажем, перевел из ЗемКапа в Альфу, и сразу же часть перевел из Альфы еще куда-нибудь. Не будет овердрафта, т.к. поступивший платеж еще не проведен по счету, а я часть уже отправил дальше?



P.S. Если напрямую р2р-перевод из ЗемКапа в Альфу без комиссии невозможен, то, может, есть какие-то другие (может, обходные) пути бесплатного переброса денег из ЗемКапа в Альфу?