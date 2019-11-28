|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:49
Re: Альфа-Банк
Зміни з 29.11.2019 по по пакетам «Zero», «Сomfort», «Ultra», «Platinum Black» «Platinum Black +»:
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:43
это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.
а где оно вылезет то?
Skiw
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:45
Аааа, страаашно?
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:47
clientage идёт как отдельный продукт, думаю само не перепрыгнет, надо у представителя уточнять
Skiw
Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54
Alfa_Bank
Общественность с нетерпением ждёт разъяснений по поводу "Максимум 2.0"
|