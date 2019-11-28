RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7898789979007901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:49

Re: Альфа-Банк

Зміни з 29.11.2019 по по пакетам «Zero», «Сomfort», «Ultra», «Platinum Black» «Platinum Black +»:

https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
https://alfabank.ua/upload/Changes_Tari ... 1.2019.pdf
Kevin
 
Повідомлень: 250
З нами з: 24.09.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:43

это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

а где оно вылезет то? :)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 739
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:45

  Skiw написав:это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

а где оно вылезет то? :)

Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29708
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3435 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:47

clientage идёт как отдельный продукт, думаю само не перепрыгнет, надо у представителя уточнять
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 739
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54

Alfa_Bank
Общественность с нетерпением ждёт разъяснений по поводу "Максимум 2.0" :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 7467
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7898789979007901
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, Setta, Stringer, TASCOMBANK, TDK, Vint, Vorlon, Вадимка і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1669, 1670, 1671
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16705 2376107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 11:44
Кащей
А-Банк 1 ... 1429, 1430, 1431
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14302 1986233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 11:41
jay2004
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3565, 3566, 3567
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35661 4416713
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 11:37
KVV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.