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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:49
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Kevin
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:43
это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.
а где оно вылезет то?
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:45
Skiw написав:
это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.
а где оно вылезет то?
Аааа, страаашно?
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:47
clientage идёт как отдельный продукт, думаю само не перепрыгнет, надо у представителя уточнять
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54
Alfa_Bank
Общественность с нетерпением ждёт разъяснений по поводу новинки "Максимум 2.0
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Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 29 лис, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:57
Skiw написав: Setta написав: DjPavel написав:
Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.
Я вам больше расскажу
Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.
Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.
Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.
После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.
В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.
Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.
Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация
Приходит еще одна смс о списании той же суммы.
Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар
После этого я таки нажал кнопку "оплатить".
Это еще цветочки, теперь ягодки.
Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.
Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%
Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.
А при чем тут Алла и ее программисты?
Возможно я слишком сумбурно объяснил претензию.
Деньги в итоге списались как положено.
Но...
Горячка однозначно и без вариантов заявила, что будут списаны 2 суммы. По факту - сумма списалась как положено - 1 раз.
В итоге в выписке через день никакого упоминания про 2 списания нет, только одна операция и все.
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Setta
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:15
clientage написав:
Аааа, страаашно?
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:20
Ivanhoe написав: clientage написав:
Аааа, страаашно?
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.
Сегодня (на секундочку!) - 29
Ничего красного и не должно быть.
Я бы на вашем месте загасился, но если не жалко 60 грн и готовы экспериментальным путем проверить - я не против
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:26
curiousobro написав: Ivanhoe написав: clientage написав:
Аааа, страаашно?
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.
Сегодня (на секундочку!) - 29
Ничего красного и не должно быть.
Я бы на вашем месте загасился, но если не жалко 60 грн и готовы экспериментальным путем проверить - я не против
Красное должно появится вечером в 21-22. Но 60грн за РКО- эксперимент.
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lel
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:29
curiousobro написав: Ivanhoe написав: clientage написав:
Аааа, страаашно?
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.
Сегодня (на секундочку!) - 29
Ничего красного и не должно быть.
Я бы на вашем месте загасился, но если не жалко 60 грн и готовы экспериментальным путем проверить - я не против
Завтра выходной, всегда РД переносился на последний рабочий день
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Ivanhoe
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