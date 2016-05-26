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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7899790079017902>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:49

Re: Альфа-Банк

Зміни з 29.11.2019 по по пакетам «Zero», «Сomfort», «Ultra», «Platinum Black» «Platinum Black +»:

https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
https://alfabank.ua/upload/Changes_Tari ... 1.2019.pdf
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:43

это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

а где оно вылезет то? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:45

  Skiw написав:это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

а где оно вылезет то? :)

Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:47

clientage идёт как отдельный продукт, думаю само не перепрыгнет, надо у представителя уточнять
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:54

Alfa_Bank
Общественность с нетерпением ждёт разъяснений по поводу новинки "Максимум 2.0" :roll:
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 29 лис, 2019 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:57

  Skiw написав:
  Setta написав:
  DjPavel написав:Вчера у меня произошла весьма странная для меня ситуация. Делал покупку в одном из забугорных интернет магазинов. При оплате картой (Альфа Трэвэл), нужно было ввести данные карты включая CVV. При первой попытке я ввёл неправильный CVV о чём мне пришло уведомление на мой телефон. Предполагая, что транзакция не прошла, я сделал еще одну покупку уже с корректным CVV. В итоге, сегодня получаю от магазина сообщение, что обе посылки были отправлены (UPS). Проверяю баланс - и действительно, обе транзакции были успешны. Может я старый стал или отстал от жизни, но я всегда наивно думал, что CVV нужен для того, чтобы обезопасить держателя карты (т.е. меня) от неавторизированных транзакций по моей карте, но в итоге, по обоим транзакциям с меня списали деньги. В этой связи у меня вопрос, как транзакция могла пройти при неправильном вводе СVV кода? С какой целью банк присылает уведомление о неверном вводе CVV, если это никак не влияет на результат (деньги списаны, транзакция успешна)? И наконец, как отменить транзакцию и вернуть деньги (сharge back - но товар то есть?) Магазин уже передал товар службе доставки и говорит, что отмена на данном этапе невозможна.



Я вам больше расскажу :mrgreen:

Решил я дать шанс Алле (так нахваливают жеж), хотя неоднократно сам себе говорил что нельзя пользоваться сервисами, сделанными ж*** программерами банка.
Так вот, оплачиваю товар на ибэй с помощью пэйпал.
Выбираю адрес доставки и выбираю карту Аллы из подключенных к пейпалу.
После того как карта выбора нажимаю на опцию выбора варианта конвертации - переключаю с конвертации ПП на конвертацию банка.
В этот момент приходит смс от банка с суммой оплаты.
Напоминаю, я еще ничего не покупал, кнопка подтверждения оплаты не нажималась.
Я удивился но решил перепровить правильно ли установилась конвертация :mrgreen:
Приходит еще одна смс о списании той же суммы.
Я с нехорошим предчуствием лезу в ИБ и вижу что таки в блоке уже 2 операции на означенную сумму, а еще даже не купил товар :mrgreen:
После этого я таки нажал кнопку "оплатить".

Это еще цветочки, теперь ягодки.
Иду в чат и спрашиваю в чем, собственно, дело.
Чат уверенно заявляет что обе операции успешны и деньги будут списаны 100%

Цимес ситуации в том, что это даже не магазин, товар продавал частник и у него физически только один экземпляр в наличии.

А при чем тут Алла и ее программисты?


Возможно я слишком сумбурно объяснил претензию.

Деньги в итоге списались как положено.
Но...
Горячка однозначно и без вариантов заявила, что будут списаны 2 суммы. По факту - сумма списалась как положено - 1 раз.

В итоге в выписке через день никакого упоминания про 2 списания нет, только одна операция и все.
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:15

  clientage написав:Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?


У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:20

  Ivanhoe написав:
  clientage написав:Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?


У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.

Сегодня (на секундочку!) - 29
Ничего красного и не должно быть.
Я бы на вашем месте загасился, но если не жалко 60 грн и готовы экспериментальным путем проверить - я не против :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:26

  curiousobro написав:
  Ivanhoe написав:
  clientage написав:Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?


У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.

Сегодня (на секундочку!) - 29
Ничего красного и не должно быть.
Я бы на вашем месте загасился, но если не жалко 60 грн и готовы экспериментальным путем проверить - я не против :)

Красное должно появится вечером в 21-22. Но 60грн за РКО- эксперимент.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:29

  curiousobro написав:
  Ivanhoe написав:
  clientage написав:Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?


У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.

Сегодня (на секундочку!) - 29
Ничего красного и не должно быть.
Я бы на вашем месте загасился, но если не жалко 60 грн и готовы экспериментальным путем проверить - я не против :)


Завтра выходной, всегда РД переносился на последний рабочий день
Ivanhoe
 
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