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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7899790079017902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:31

Максимум 2.0

Вот что значит конкуренция! :D
Vorlon
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:34

Подскажите, орехи по "продуктовой" ноябрьской акции ещё начислятся за сегодняшние-завтрашние покупки, или будут считать по дате проводки, которая в этом месяце уже явно не успеет?
M-Audio
 
Повідомлень: 1684
З нами з: 23.03.11
Подякував: 274 раз.
Подякували: 262 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:43

Re: Альфа-Банк

  Ivanhoe написав:Завтра выходной, всегда РД переносился на последний рабочий день
немного не так. РД у вас остается 30. А загасить надо до РД то есть сегодня. Но МАБ это все не касается - красным суммы он засветит сегодня вечером. Ну если не загаситесь сегодня. ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3378
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 699 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:46

M-Audio
Они считаются в момент совершения покупки всегда. Если вы не заметили ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 14.06.13
Подякував: 369 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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  #<1 ... 7899790079017902
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