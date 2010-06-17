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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:31
Максимум 2.0
Вот что значит конкуренция!
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:34
Подскажите, орехи по "продуктовой" ноябрьской акции ещё начислятся за сегодняшние-завтрашние покупки, или будут считать по дате проводки, которая в этом месяце уже явно не успеет?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:43
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:46
M-Audio
Они считаются в момент совершения покупки всегда. Если вы не заметили
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