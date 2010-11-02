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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7899790079017902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:31

Максимум 2.0

Вот что значит конкуренция! :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:34

Подскажите, орехи по "продуктовой" ноябрьской акции ещё начислятся за сегодняшние-завтрашние покупки, или будут считать по дате проводки, которая в этом месяце уже явно не успеет?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:43

Re: Альфа-Банк

  Ivanhoe написав:Завтра выходной, всегда РД переносился на последний рабочий день
немного не так. РД у вас остается 30. А загасить надо до РД то есть сегодня. Но МАБ это все не касается - красным суммы он засветит сегодня вечером. Ну если не загаситесь сегодня. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:46

M-Audio
Они считаются в момент совершения покупки всегда. Если вы не заметили ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:33

  Vorlon написав:M-Audio
Они считаются в момент совершения покупки всегда. Если вы не заметили ;)

Обычные - да, но это же акционные, будут считаться отдельно по завершении акции, и вот я как-то не настолько уверен, что будут применяться те же правила.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:53

  Alfa_Bank написав:
  Oльga1 написав:Уважаемая Alfa_Bank
  Alfa_Bank написав:Oльga1, добрый день. Учитываются только операции:
- в торгово-сервисных сетях
- в интернете
- в My Alfa-Bank (учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" через баннеры в блоках "Мобильная связь", "Коммунальные", "Интернет+ТВ", "Игры", "Другие услуги" (т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази").

Спасибо за ответ!
Не совсем поняла. Вы пишите: "учитываются платежи по оплате услуг, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж".
И тут же: "т.е. все кроме платежей через блок "Платежі та перекази"
Второе исключает первое.
Подскажите, пжл, коммунальный платеж, созданный по реквизитам компании-поставщика услуг (МФО, ЕРГПОУ, счет и название получателя) с помощью: "Платежи и переводы" → "Платежи" → "По реквизитам", входит в покупку или нет?
У меня эти платежи светятся в выписках как "Покупки".
После платежа по реквизитам создан шаблон, который используется постоянно.
Кнопки "Новый платеж" в МАБЕ, как вы говорите, в "Платежи-переводы" я не вижу. Существует лишь возможность, как написала выше, создать платеж "По реквизитам".
Выбор баннеров по коммуналке в МАБе очень скуден, ничего нужного нет. А оплата мобильной связи, кажется, с комиссией?
Почему КЦ говорит, что коммуналка по реквизитам входит в кол-во покупок?
И ваш оператор продиктовал список МСС, которые не входят в учитывающиеся покупки:
4829
6012
6051
6539
6536
6531
7321
Это верный список?
И еще, если можно.
Почему в КЦ обещают перезвонить и пропадают? Не отзваниваются и не присылают сообщения о результатах рассмотрения спорных моментов. Уходит масса времени на уточнения, а результата - 0.
Уважаемая Alfa_Bank, не могли бы проверить мою ситуацию по личным данным?

Добрый день. Платежи и переводы и Новый платеж - это общее меню. Там есть подменю. Из них не учитывается подменю Платежи и переводы. Ваши данные я смотрела. Комиссия списана правомерно.
При расчете показателя не учитываются:
заблокированные, но не списанные операции.
операции с MCC 4829, 6012, 6051, 6539, 6536, 6538, 7321,7299, 6540.
операции в MyAlfaBank, которые проведены в разделе "Платежи/переводы"/кнопка "Новый платеж" в блоке "Платежі та перекази".
Р2Р-переводы.
операции Reversal.
операции снятия наличных.
валютообмен онлайн в Альфа-Мобайл.
КЦ проверяю

Спасибо за ответ. Но, в сухом остатке, как я могу оплатить коммунальные услуги, так, чтобы они учитывались при подсчете покупок?
Если у вас существуют баннеры (а их очень мало), значит ваш банк дает возможность кому-то проводить ком.платежи с учетом показателя. Логичный вопрос - почему другие клиенты лишены такой возможности? Не дискриминация ли это? Почему МСС 7321 (если это код лишь коммунальных платежей по реквизитам) не убрать из списка неучитывающихся кодов?
Каким образом, с учетом чего созданы баннеры? как содействовать тому, чтобы появились необходимые баннеры?
Жаль своего времени. Столько раз уточняла, столько времени потрачено. На выходе - 0.
Уважаемая Alfa_Bank, разрешите спросить, у вас в базе сохранены мои личные данные?
П.С. Кнопка "Новый платеж", находящаяся на Главной странице, выбрасывает к той же форме платежа "По реквизитам". Можно было четко и ясно сказать, что возможность существует ТОЛЬКО ПО БАННЕРАМ.
П.П.С. Подскажите, платеж, совершенный через portmone.com, входит в число покупок?
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:15

  Kevin написав:Кредитна картка «Максимум 2.0»:

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
https://alfabank.ua/storage/image-stora ... 959054.pdf

РКО = 0 грн

интересно кто это поменялся в руководстве что сначала отменили абонку по трэвэлу а теперь и по максимке.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:20

Re: Альфа-Банк

  Oльga1 написав:П.П.С. Подскажите, платеж, совершенный через portmone.com, входит в число покупок?

Да, но платеж должен быть на поставщика, а не по реквизитам.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:34

  Ivanhoe написав:
  clientage написав:Аааа, страаашно? :lol: :lol:
Как перейти на новый тариф или оно само перепрыгнет в ближайшую РД?


У меня РД 30го, сегодня захожу гасить - красным не светит. Вспомнив что уже была такая же ситуация с тревелом пошёл проверять форум - таки отменили РКО. То есть получается что переводят автоматом.

Это западло от Алюсика! Считайте руцями и гаситесь срачно! А то Офпред потом не выгребет благодарностей от вас )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:38

  Skiw написав:это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

А где там про РКО? Я вижу только про комиссию за снятие при превышении лимита, и переводы по Изи.
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