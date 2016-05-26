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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:05
M-Audio написав: Skiw написав:
это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.
А где там про РКО? Я вижу только про комиссию за снятие при превышении лимита, и переводы по Изи.
Первую ссылку пропустили видать
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:05
curiousobro написав: Oльga1 написав:
П.П.С. Подскажите, платеж, совершенный через portmone.com, входит в число покупок?
Да, но платеж должен быть на поставщика, а не по реквизитам.
Спасибо большое!
Если оплата через сайт Водафон (проводится через Портмоне) - думаю, годится?
С уважением
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Oльga1
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:17
в следующем месяце будут продукты?
или приматом платить?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:24
curiousobro написав: M-Audio написав: Skiw написав:
это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.
А где там про РКО? Я вижу только про комиссию за снятие при превышении лимита, и переводы по Изи.
Первую ссылку пропустили видать
Смотрю тарифы Максимки 2.0 щедростю не пахнет
Условия использования сгладили как бы плюс
Рационально переходить на 2.0
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joik
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:27
joik написав:
Рационально переходить на 2.0
Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом
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Vorlon
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:30
Vorlon написав: joik написав:
Рационально переходить на 2.0
Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом
Я так понимаю перевыпуск КК Максимум
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joik
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:34
joik написав:
Я так понимаю перевыпуск КК Максимум
Важно как на самом деле. Что с имеющимся кредитным лимитом, текущей задолженностью, рассрочками?
Или просто подать заявление на смену тарифного плана и оно всё само-собой решится? Обидно, у меня 1 числа РД. Не успею сегодня ничего сделать за неимением руководства к действию
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Vorlon
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:36
Vorlon написав: joik написав:
Рационально переходить на 2.0
Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:40
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: joik написав:
Рационально переходить на 2.0
Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение
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joik
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:46
Alfa_BankВыздоравливайте!
Когда сможете - буду рад ответу...
У меня две карты Максимум - одна магнитка и одна с чипом (какая из них допка - вопрос). Правильно ли я понял, что мне надо прийти в отделение и сказать, что я хочу закрыть обе карты и выпустить новую. В отделение аннулируют карты, принимают заявку на выпуск новой (пока одной, допустим). Я её через неделю-другую получу. И тарифный пакет автоматически поменяется со следующей РД?
Договор останется старым? Лимит останется незменным? Рассрочки и текущую задолженность гасить не требуется?
Подводных камней никаких нет? Не лишат рассрочек или ещё каких неприятных неожиданностей не возникнет?
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Vorlon
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