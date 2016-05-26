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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7901790279037904>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:05

  M-Audio написав:
  Skiw написав:это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

А где там про РКО? Я вижу только про комиссию за снятие при превышении лимита, и переводы по Изи.

Первую ссылку пропустили видать :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:05

  curiousobro написав:
  Oльga1 написав:П.П.С. Подскажите, платеж, совершенный через portmone.com, входит в число покупок?

Да, но платеж должен быть на поставщика, а не по реквизитам.

Спасибо большое!
Если оплата через сайт Водафон (проводится через Портмоне) - думаю, годится?
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 15:17

в следующем месяце будут продукты?

или приматом платить?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:24

  curiousobro написав:
  M-Audio написав:
  Skiw написав:это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.

А где там про РКО? Я вижу только про комиссию за снятие при превышении лимита, и переводы по Изи.

Первую ссылку пропустили видать :)



Смотрю тарифы Максимки 2.0 щедростю не пахнет
Условия использования сгладили как бы плюс
Рационально переходить на 2.0
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:27

  joik написав:Рационально переходить на 2.0

Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:30

  Vorlon написав:
  joik написав:Рационально переходить на 2.0

Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом :(


Я так понимаю перевыпуск КК Максимум
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:34

  joik написав:Я так понимаю перевыпуск КК Максимум

Важно как на самом деле. Что с имеющимся кредитным лимитом, текущей задолженностью, рассрочками?

Или просто подать заявление на смену тарифного плана и оно всё само-собой решится? Обидно, у меня 1 числа РД. Не успею сегодня ничего сделать за неимением руководства к действию :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:36

  Vorlon написав:
  joik написав:Рационально переходить на 2.0

Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом :(

Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:40

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  joik написав:Рационально переходить на 2.0

Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом :(

Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.


А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:46

Alfa_Bank
Выздоравливайте! :roll:

Когда сможете - буду рад ответу...

У меня две карты Максимум - одна магнитка и одна с чипом (какая из них допка - вопрос). Правильно ли я понял, что мне надо прийти в отделение и сказать, что я хочу закрыть обе карты и выпустить новую. В отделение аннулируют карты, принимают заявку на выпуск новой (пока одной, допустим). Я её через неделю-другую получу. И тарифный пакет автоматически поменяется со следующей РД?

Договор останется старым? Лимит останется незменным? Рассрочки и текущую задолженность гасить не требуется?

Подводных камней никаких нет? Не лишат рассрочек или ещё каких неприятных неожиданностей не возникнет? :roll:
Vorlon
 
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