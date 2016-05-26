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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:53
joik написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение
нет - только звонком на горячую линию.
я уже
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:53
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: joik написав:
Рационально переходить на 2.0
Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
до получения новой карты, старую аннулировать необязательно
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:13
joik написав:
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение
можна через чат у додатку
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