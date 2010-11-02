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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7901790279037904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:53

  joik написав:
  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.


А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение

нет - только звонком на горячую линию.
я уже ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:53

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  joik написав:Рационально переходить на 2.0

Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом :(

Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.

до получения новой карты, старую аннулировать необязательно
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:13

  joik написав:А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение

можна через чат у додатку
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:24

Re: Альфа-Банк

Ну в чате приложения задал вопрос:

"Я можу змінити тариф за своєю платіжною карткою з "Максимум" на "Максимум 2.0"?"

и получил ответ:

"Змінювати картку Вам не потрібно, оскільки зміни торкнулись і Вашої картки. З сьогоднішнього дня довгоочікуване скасування щомісячного РКО 60 грн за Кредитною карткою Максимум та можна безкоштовно поповнювати всі кредитні карти в банкоматах Альфа-Банку з функцією поповнення і в термінали Еasy pay і City24 (або Bank24)"

PS Традиции сохраняются :D
MASolomko
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