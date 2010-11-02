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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:53
joik написав: Alfa_Bank написав: Vorlon написав:
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение
нет - только звонком на горячую линию.
я уже
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 16:53
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: joik написав:
Рационально переходить на 2.0
Вопрос: как? Офпред не хочет радовать нас сегодня своим обществом
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.
до получения новой карты, старую аннулировать необязательно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 17:13
joik написав:
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение
можна через чат у додатку
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casper12
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:24
Ну в чате приложения задал вопрос:
"Я можу змінити тариф за своєю платіжною карткою з "Максимум" на "Максимум 2.0"?"
и получил ответ:
"Змінювати картку Вам не потрібно, оскільки зміни торкнулись і Вашої картки. З сьогоднішнього дня довгоочікуване скасування щомісячного РКО 60 грн за Кредитною карткою Максимум та можна безкоштовно поповнювати всі кредитні карти в банкоматах Альфа-Банку з функцією поповнення і в термінали Еasy pay і City24 (або Bank24)"
PS Традиции сохраняются
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MASolomko
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 21:44
MASolomko написав:
Ну в чате приложения задал вопрос:
"Я можу змінити тариф за своєю платіжною карткою з "Максимум" на "Максимум 2.0"?"
и получил ответ:
"Змінювати картку Вам не потрібно, оскільки зміни торкнулись і Вашої картки. З сьогоднішнього дня довгоочікуване скасування щомісячного РКО 60 грн за Кредитною карткою Максимум та можна безкоштовно поповнювати всі кредитні карти в банкоматах Альфа-Банку з функцією поповнення і в термінали Еasy pay і City24 (або Bank24)"
PS Традиции сохраняются
Т.е. ХЗ:)
У меня РП 10 числа и я постоянно на -60. Раньше результат не смогу сказать. Но 11 скажу
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:34
да скорее всего технология смены пакета не менялась.
как раньше меняли максимку на другие макеты так и сейчас на максимку2 перейти можно.
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mephala
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:45
mephala написав:
да скорее всего технология смены пакета не менялась.
как раньше меняли максимку на другие макеты так и сейчас на максимку2 перейти можно.
Непонятно почему просто не улучшить старый тариф и зачем эти танцы с перевыпуском карт.
По тревелу просто же вроде отменили абонку и кирдык.
Надеюсь офпреда дезинформировали и переход произойдет автоматически.
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:10
curiousobro написав: M-Audio написав: Skiw написав:
это что за аттракционы невиданной щедрости - РКО убрали, комисс меньше на полпроцента, ПТКС Изи без комиссии.
А где там про РКО? Я вижу только про комиссию за снятие при превышении лимита, и переводы по Изи.
Первую ссылку пропустили видать
Понял. Не первую, а вторую! Ибо именно по первой ссылке ходил, и тыкал там в "зміни з 29.11", а там только про снятие и изю. А во второй тарифы на максиму 2.0 с нулевым РКО.
А это значит, что по "Ультре" абонплата не отменяется. Жалко.
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M-Audio
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:47
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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