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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 07:05
allaliu написав:
У меня по обоим ссылкам открывается только инфа про изю. Про максимум 2.0-ничего. Так и непонятно осталось: " Комфорт ", " Карбон", абонки без изменений?
Максимум 2.0 на странице тарифов кредитных карт
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