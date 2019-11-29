Максимум 2.0 на странице тарифов кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 07:05
Максимум 2.0 на странице тарифов кредитных карт
Skiw
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:24
Леша уволился и все начало меняться
Додано: Суб 30 лис, 2019 10:46
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.[/quote]
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение[/quote][/quote]
нет - только звонком на горячую линию.
я уже [/quote]
я тоже заказал перевыпуск на 2.0
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