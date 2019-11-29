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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7902790379047905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 07:05

  allaliu написав:У меня по обоим ссылкам открывается только инфа про изю. Про максимум 2.0-ничего. Так и непонятно осталось: " Комфорт ", " Карбон", абонки без изменений?

Максимум 2.0 на странице тарифов кредитных карт
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 741
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 08:59

Сегодня сняли абонку, то есть автоматом не переводят
Ivanhoe
 
Повідомлень: 127
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:24

  mephala написав:
  Kevin написав:Кредитна картка «Максимум 2.0»:

https://alfabank.ua/private-persons/cre ... ta-umovi-3
https://alfabank.ua/storage/image-stora ... 959054.pdf

РКО = 0 грн

интересно кто это поменялся в руководстве что сначала отменили абонку по трэвэлу а теперь и по максимке.

Леша уволился и все начало меняться
anikola13
 
Повідомлень: 715
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Подякував: 76 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:46

Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.[/quote]

А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение[/quote][/quote]
нет - только звонком на горячую линию.
я уже ;-)[/quote]

я тоже заказал перевыпуск на 2.0
joik
 
Повідомлень: 133
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 10:49

Кто то знает бонусные категории на декабрь?
joik
 
Повідомлень: 133
З нами з: 24.07.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 7902790379047905
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