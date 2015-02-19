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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 07:05
allaliu написав:
У меня по обоим ссылкам открывается только инфа про изю. Про максимум 2.0-ничего. Так и непонятно осталось: " Комфорт ", " Карбон", абонки без изменений?
Максимум 2.0 на странице тарифов кредитных карт
Skiw
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Додано: Суб 30 лис, 2019 08:59
Сегодня сняли абонку, то есть автоматом не переводят
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Ivanhoe
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Додано: Суб 30 лис, 2019 10:24
mephala написав:
интересно кто это поменялся в руководстве что сначала отменили абонку по трэвэлу а теперь и по максимке.
Леша уволился и все начало меняться
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Додано: Суб 30 лис, 2019 10:46
Vorlon, добрый вечер. Офпред заболел((( поэтому прошу прощенье за задержку с ответами.
Для того, чтобы перейти на новый тариф, необходимо перевыпустить карту, предыдущую обязательно аннулировать, тариф. пакет поменяется в ближайшую дату РД.[/quote]
А перевыпуск можно сделать через Персонального менеджера или нужно явится в отделение[/quote][/quote]
нет - только звонком на горячую линию.
я уже
[/quote]
я тоже заказал перевыпуск на 2.0
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joik
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Додано: Суб 30 лис, 2019 10:49
Кто то знает бонусные категории на декабрь?
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Додано: Суб 30 лис, 2019 12:35
Ivanhoe написав:Сегодня сняли абонку, то есть автоматом не переводят
РКО отменят с понедельника, у кого приходится на конец месяца, ещё спишут
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anis
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Додано: Суб 30 лис, 2019 13:02
anis написав:
Ivanhoe написав:Сегодня сняли абонку, то есть автоматом не переводят
РКО отменят с понедельника, у кого приходится на конец месяца, ещё спишут
А по остальным картам (ЭКО, VODAFONE, GOTIVKA) отмена РКО планируется?
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Kevin
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