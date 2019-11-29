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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:18
Позвонил на горячую линию, там вещают редакцию здешнего ответа представителя касательно перехода на новый тариф "Максимум 2.0". Интересно почему нельзя было отменить для существующих клиентов?
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MASolomko
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:16
MASolomko написав:
Позвонил на горячую линию, там вещают редакцию здешнего ответа представителя касательно перехода на новый тариф "Максимум 2.0". Интересно почему нельзя было отменить для существующих клиентов?
"П...сы, сер"(с)
Все как всегда - хотят рубить дальше на незнании тех, кто щас платит абонку, но для новых клиентов Алла щас более привлекательна становится, чем тот же приват или моня.
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curiousobro
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:38
Skiw написав: omb написав:
Подскажите пожалуйста, в кассе можно снять деньги с карты без паспорта? Есть карта и телефон
нет, только паспорт
Если знают в лицо и отношения хорошие, то могут и без паспорта.
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ol_zy
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:48
ol_zy написав: Skiw написав: omb написав:
Подскажите пожалуйста, в кассе можно снять деньги с карты без паспорта? Есть карта и телефон
нет, только паспорт
Если знают в лицо и отношения хорошие, то могут и без паспорта.
тогда б наверное и вопроса не возникло
Но, по факту, это нарушение внутреннего регламента (не просто так же у остальных паспорт просят).
Skiw
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Skiw
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:43
Skiw написав: ol_zy написав: omb написав:
Подскажите пожалуйста, в кассе можно снять деньги с карты без паспорта? Есть карта и телефон
Skiw написав:
нет, только паспорт
Если знают в лицо и отношения хорошие, то могут и без паспорта.
тогда б наверное и вопроса не возникло
Но, по факту, это нарушение внутреннего регламента (не просто так же у остальных паспорт просят).
не факт - я всегда беру паспорт, но пару раз кассир на вопрос или нужен паспорт говорила - не надо я вас помню.
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ol_zy
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Суб 30 лис, 2019 15:29
anis
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