Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2019 16:18
Позвонил на горячую линию, там вещают редакцию здешнего ответа представителя касательно перехода на новый тариф "Максимум 2.0". Интересно почему нельзя было отменить для существующих клиентов?
MASolomko
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Додано: Суб 30 лис, 2019 17:16
MASolomko написав:
Позвонил на горячую линию, там вещают редакцию здешнего ответа представителя касательно перехода на новый тариф "Максимум 2.0". Интересно почему нельзя было отменить для существующих клиентов?
"П...сы, сер"(с)
Все как всегда - хотят рубить дальше на незнании тех, кто щас платит абонку, но для новых клиентов Алла щас более привлекательна становится, чем тот же приват или моня.
curiousobro
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:38
Skiw написав: omb написав:
Подскажите пожалуйста, в кассе можно снять деньги с карты без паспорта? Есть карта и телефон
нет, только паспорт
Если знают в лицо и отношения хорошие, то могут и без паспорта.
ol_zy
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Додано: Суб 30 лис, 2019 19:48
ol_zy написав: Skiw написав: omb написав:
Подскажите пожалуйста, в кассе можно снять деньги с карты без паспорта? Есть карта и телефон
нет, только паспорт
Если знают в лицо и отношения хорошие, то могут и без паспорта.
тогда б наверное и вопроса не возникло
Но, по факту, это нарушение внутреннего регламента (не просто так же у остальных паспорт просят).
Skiw
Skiw
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Додано: Суб 30 лис, 2019 20:43
Skiw написав: ol_zy написав: omb написав:
Подскажите пожалуйста, в кассе можно снять деньги с карты без паспорта? Есть карта и телефон
Skiw написав:
нет, только паспорт
Если знают в лицо и отношения хорошие, то могут и без паспорта.
тогда б наверное и вопроса не возникло
Но, по факту, это нарушение внутреннего регламента (не просто так же у остальных паспорт просят).
не факт - я всегда беру паспорт, но пару раз кассир на вопрос или нужен паспорт говорила - не надо я вас помню.
ol_zy
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Додано: Суб 30 лис, 2019 21:28
ol_zy написав:
не факт - я всегда беру паспорт, но пару раз кассир на вопрос или нужен паспорт говорила - не надо я вас помню.
и так на всё отделение "Галя - тут тот перец, что вчера 2 ляма снимал"
Skiw
Skiw
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Додано: Нед 01 гру, 2019 00:28
Даже на такой случай есть картинка
Но зачем.
Skiw
Skiw
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Додано: Нед 01 гру, 2019 01:02
Попытка не пытка:
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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