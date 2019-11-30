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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 08:44
Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.
Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?
2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?
3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?
Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.
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MASolomko
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Додано: Нед 01 гру, 2019 09:33
MASolomko написав:
Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.
Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?
2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?
3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?
Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.
1. По Киеву на 3..4дн могут доставить. Я звоню в отд-е или ПерсМен напоминает.
2. Нулировать нуна после того как активируете новую
3. Я через чат настучал корявыми пальцами
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 10:35
clientage написав:
2. Нулировать нуна после того как активируете новую
Во как, а я уже хотел до получения новой это сделать.
Новую карту до её фактического получения в отделении можно активировать?
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MASolomko
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