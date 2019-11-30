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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7904790579067907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:44

Re: Альфа-Банк

Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.

Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?

2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?

3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?

Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:33

  MASolomko написав:Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.

Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?

2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?

3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?

Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.

1. По Киеву на 3..4дн могут доставить. Я звоню в отд-е или ПерсМен напоминает.
2. Нулировать нуна после того как активируете новую
3. Я через чат настучал корявыми пальцами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:35

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:2. Нулировать нуна после того как активируете новую
Во как, а я уже хотел до получения новой это сделать.

Новую карту до её фактического получения в отделении можно активировать?
MASolomko
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З нами з: 08.03.18
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Подякували: 178 раз.
 
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  #<1 ... 7904790579067907
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