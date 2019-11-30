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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7904790579067907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1011
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
276
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1011
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 08:44

Re: Альфа-Банк

Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.

Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?

2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?

3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?

Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 09:33

  MASolomko написав:Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.

Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?

2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?

3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?

Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.

1. По Киеву на 3..4дн могут доставить. Я звоню в отд-е или ПерсМен напоминает.
2. Нулировать нуна после того как активируете новую
3. Я через чат настучал корявыми пальцами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 10:35

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:2. Нулировать нуна после того как активируете новую
Во как, а я уже хотел до получения новой это сделать.

Новую карту до её фактического получения в отделении можно активировать?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:22

Re: Альфа-Банк

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Харьков
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:29

Третий месяц ничего интересного...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:32

  clientage написав:
  MASolomko написав:Заказал новую карту для перевыпуска. Старую пока не аннулировал, решил с ней это сделать в день получения новой карты.

Теперь пару вопросы.
1 Новую карту доставят в отделение через неделю? SMS о доставке будет?

2 Когда новую карту лучше аннулировать: перед получением новой карты или можно после?

3 Где лучше подать заявку на аннуляцию карты?

Новая карта засветилась в дополнительных картах заблокированной.

1. По Киеву на 3..4дн могут доставить. Я звоню в отд-е или ПерсМен напоминает.
2. Нулировать нуна после того как активируете новую
3. Я через чат настучал корявыми пальцами


А что там со страховками по новому тарифу? После активации карты тоже нужно звонить отключать?
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:33

  MASolomko написав:
  clientage написав:2. Нулировать нуна после того как активируете новую
Во как, а я уже хотел до получения новой это сделать.

Новую карту до её фактического получения в отделении можно активировать?

У меня не вышло. А зачем? Я канэшна баловался, проверял. Похоже менагер должен какаю-то птису в отд-и проставить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 11:57

Автобусні каси

20%



Залізничні каси

2%



Зоомагазини

10%



Канцтовари

10%



Таксі

5%



Кіно та театри

2%



Кафе та ресторани

3%



Виномаркети

5%


Зображення

Наразі бачу такі "тенденції":
1) Активно використовувана категорія (яка була з 10%, і дала сотні бонусів) – відсутня вже другий місяць.
2) Трохи використовувані (10%-5%, з десятками бонусів у результаті) – знижені до 2%.
3) Не використовувані – раз за разом повторються.

А цікаво – бонуси банк платить своїми грошима, чи бере з продавців!?

І чому ті бонуси оподатковуються... :(

P. S.
Люди з нечитними екранками – чому не копіюєєте інфо також і у текстовому вигляді?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:07

  Vorlon написав:Третий месяц ничего интересного...


Да, интересного нет, мне бы подошли продукты под 20%
joik
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 12:25

  Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем.
Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания:
Ремонт
Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС)
Продукты
Кафе/рестораны
АЗС
Али-экспресс
Такси
Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.


Зображення

Совпала лишь одна категория (канцелярия), и судя по последним отчетам она часто присутствует и у других форумчан, в независимости от трат предыдущего месяца.
Алла сломалась, закапывайте :D
Prospero
 
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