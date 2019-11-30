Наразі бачу такі "тенденції": 1) Активно використовувана категорія (яка була з 10%, і дала сотні бонусів) – відсутня вже другий місяць. 2) Трохи використовувані (10%-5%, з десятками бонусів у результаті) – знижені до 2%. 3) Не використовувані – раз за разом повторються.
А цікаво – бонуси банк платить своїми грошима, чи бере з продавців!?
І чому ті бонуси оподатковуються...
P. S. Люди з нечитними екранками – чому не копіюєєте інфо також і у текстовому вигляді?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Prospero написав:После объявления Аллы про новую систему персонализированного расчёта категорий орехов, с начала месяца решил провести эксперимент – добровольно перейти из свинорылов в спонсоры, т.е. везде плачу картой Аллы. Имеем: Максимка Platinum. Плачу оффлайн и онлайн, но только там, где начисляют орехи. Обороты в пределах одного максимального кредлимита без доков. Около 5 операций в день в среднем. Основные траты по категориям и суммам в порядке убывания: Ремонт Канцелярия (были крупные траты по стройматериалам, которые прикинулись канцелярий по МСС) Продукты Кафе/рестораны АЗС Али-экспресс Такси Теперь посмотрим, как у Аллы стало «З таким персональним підходом накопичувати бонуси кеш‘ю стане в рази приємніше». Аллюсик, выбирай, быть основной картой или отправиться на полку. Если уважаемому сообществу будет интересно – отпишусь по результатам.
Совпала лишь одна категория (канцелярия), и судя по последним отчетам она часто присутствует и у других форумчан, в независимости от трат предыдущего месяца. Алла сломалась, закапывайте