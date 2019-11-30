Додано: Нед 01 гру, 2019 12:47

Prospero написав: Совпала лишь одна категория (канцелярия) Совпала лишь одна категория (канцелярия)

Ну, здесь вы правы - совпала. Только результат, как видно, хоть и логичный, но не совсем такой, которого, похоже, вы ждали. Если вы вдруг не заметили, то у всех остальных, кто не покупал в больших количествах стройматериалы по категории "Канцелярия", процент по ней - 10, а не 2.Сумма, очевидно, тоже имеет значение, потому что у меня тоже были покупки по канцелярии в прошлом месяце, что принесло несколько орешков, до десятка. Но из-за этого проценты не срезали.PS Похоже, вся персонализация сводится к урезанию процентов по слишком активным категориям клиента до 2%. А список категорий на месяц у всех одинаков, в зависимости от статуса. И не похоже, чтобы имело хоть какое-нибудь значение количество и объемы операций вне повышенных категорий.