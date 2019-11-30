Prospero написав:Совпала лишь одна категория (канцелярия)
Ну, здесь вы правы - совпала. Только результат, как видно, хоть и логичный, но не совсем такой, которого, похоже, вы ждали. Если вы вдруг не заметили, то у всех остальных, кто не покупал в больших количествах стройматериалы по категории "Канцелярия", процент по ней - 10, а не 2. Сумма, очевидно, тоже имеет значение, потому что у меня тоже были покупки по канцелярии в прошлом месяце, что принесло несколько орешков, до десятка. Но из-за этого проценты не срезали.
PS Похоже, вся персонализация сводится к урезанию процентов по слишком активным категориям клиента до 2%. А список категорий на месяц у всех одинаков, в зависимости от статуса. И не похоже, чтобы имело хоть какое-нибудь значение количество и объемы операций вне повышенных категорий.
M-Audio написав:А список категорий на месяц у всех одинаков, в зависимости от статуса.
Неправда! У меня нет автобусных касс, например.
Не просто не одинаков, а существенно отличается. Мне (в голд) набросали всякой фигни - "видеосервисы", "химчистки", "цветы" тоже нет автобусов. Ну и порезали все чем я хоть чуть пользовался ранее - сладости, канцелярка (вообще всего раз пользовал - но много не для себя для детского садика) - все 2%. Думал в прошлом месяце Алла достигла дна, но сейчас снизу она постучала